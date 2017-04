Veebikonstaabel hoiatab petukirjade eest

«Sel nädalal olen saanud juba mitu päringut inimestelt, kes on postkastist avastanud paberkandjal ankeedisarnase kirja, milles EBN palub täita tühjad lahtrid,» kirjtuas Punak. «Tegemist on petuskeemiga. Väikeses kirjas on olemas lepingu osa, millega ankeedi täitja kohustub raha maksma, soovitan selle teksti sealt huvi pärast üles otsida, siis oskate sarnaste skeemide korral ka teinekord peidetud lepingu osa märgata. Kirja võib ära visata.»

Petukiri näeb välja selline: