Restoraniteenindajad jagavad kogemusi eriti imelikest klientidest

Siiski on palju olukordi, mil see reegel ei kehti ning iga teenindaja on kindlasti kokku puutunud ülbe ja ebameeldiva kliendiga. 13 teenindajat jagavad Business Insideri vahendusel oma hiljutisi kogemusi kummalistest restoraniklientidest.

Kui valge vein tapab. Üks teenindaja rääkis kogemusest abielupaariga, mil naine teatas, et ta on veini vastu surmavalt allergiline. Seega nägi teenindaja vaeva, et naise toit ei puutuks veiniga kokku (näiteks veinikastet tehes). Tema mees tellis aga päevaprae, mis sisaldas valge veiniga tehtud kastet. Kui teenindaja tõi toidud lauda, võttis naine teadlikult esimese asjana ampsu ka oma mehe praest, öeldes vaid, et üks suutäis ei tee kellelegi liiga.

Jõulupühadeks restorani. Teenindajal oli kokkupuude ebaviisaka naisega, kes nõudis reserveeringut jõululaupäevaks. Kuna tegu oli pereärina tegutseva väikse toidukohaga, ei plaaninud nad sel õhtul avatud olla. Naine olevat solvunud ning karjunud teenindajale: «Mida te arvate, et ma tegema peaks – ise süüa valmistama?» Seejärel tormas ta uksest välja ning lõhkus hoovis asuva potilille.

Vaikus enne tormi. Teenindaja käis restoranis ringi, korjas laudadelt nõusid ning küsis, kas kliendid veel midagi soovivad. Ta märkas, et ühe paari taldrikud on tühjaks söödud ning küsis neilt selgelt ja arusaadavalt, kas nad on lõpetanud ja nõud tohib ära viia. Mõlemad külastajad olevat aga teda täielikult ignoreerinud. Kuna taldrikutel polnud midagi, hakkas teenindaja neid ära võtma, ent mees lõi teda vastu kätt ning ütles kõrgendatud häälel, et pole veel lõpetanud.

Uskumatu reaktsioon. Teenindaja käis alles keskkoolis ning töötas kohalikus burgerikohas. Tegu võis olla tema teise tööpäevaga, mil ta teenindas perekonda. Pereisa tellis tavalise burgeri, ent teenindaja pani tellimuse veidi valesti sisse ning burgerisse sattus vale kaste. Mees ärritus väga ning tegi nii vihase näo, et nooruke teenindaja mäletab seda isegi 13 aastat hiljem. Seejärel viskas mees terve burgeri teenindajale vastu rinda ning läks minema.

Kui kätepaberit pole. Vanem meesterahvas tuli restoranis teenindaja juurde ning kuivatas oma käed talle varrukasse. Põhjenduseks tõi klient selle, et tualettruumis polnud kätekuivatuspaberit.

Vanematele kaebama. Jõulupühade tipptunni aegu võttis teenindaja tellimuse vanemalt mehelt. Kokad ajasid tema tellimuses midagi sassi ning õnnetuseks ei märganud ka teenindaja seda kohe. Meesklient hakkas teda sõimama, lasi kutsuda kohale restorani juhataja ning kirjutas kaebuse. See polnud aga kõik – ta otsis üles teenindaja Facebooki konto, leidis sealt ka tema vanemad ning kirjutas neile, millise vea nende järeltulija tegi.

Vastik liha. Teenindaja rääkis restorani alles maha istunud paarikesega ning naine hakkas juba kaebama, et veise sisefilee on seal iga kord kohutav ning valesti valmistatud. Teenindaja pakkus, et ta prooviks midagi muud, ent naine keeldus. Kui praad lauda saabus, siis koputas ta sellele paar korda noaga ning teatas ilma seda katki lõikamata või maitsmata, et see on rõve. Ta jättis restorani ka sama sisuga tagasisidekirja.