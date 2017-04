Suve oodates: retsept Sibula-tšilli šašlõki ja röstitud bataadiga

Linnulihatooted kuuluvad tervise- ja spordisõprade igapäevasesse menüüsse ning need on enda retseptidesse pannud ka personaalne veebipõhine treening- ja toitumisnõustamisprogramm Fitlap. Koostöös toidublogiga Retseptisahtel ja treening- ning toitumisnõustamisprogrammiga Fitlap toome täna teieni ühe maitsva ja kerge kanalihašašlõki retsepti. Kevadine mõnus eine sisaldabki kõike, mida läheneva suve ootuses tarvis: kergust, mahlasust ja imelist linnuliha maitset. Lisaks on kõik kogused arvutatud ning toorained valitud nõnda, et antud retsept sobib nautimiseks ka kaalulangetajale.

Retsepti järgides on näha, et koostisosi siin väga palju tarvis ei olegi. Šašlõkk on hõrgus sibula-tšilli marinaadis, mis annab kogu roale ideaalse maitsenüansi. Marineeritud kanaliha tükid on tarvis lihtsalt kas grillile või ahju küpsema panna.

Kõrvale lõika bataadi sektoreid ja rösti neid ahjus või grillil, kuni köögivilja tükid omandavad mõnusa kuldse värvuse. Kaste valmista tervislikust Kreeka jogurtist ning kõrvale serveeri värskeid rohelisi salatilehti koos granaatõunaseemnetega.

Kõik kevadiselt tervislikud retseptid on valminud koostöös toidublogiga Retseptisahtel ning treening- ja toitumisnõustamisprogrammiga Fitlap.

Koostisosad:

100g Nõo Lihavürsti Sibula-tšilli kanašašlõkki

120g bataati

20g 10% Kreeka jogurtit

4g oliiviõli

20g granaatõuna

Soola

Pipart

Valmistamisõpetus:

-Eelsoojenda ahi 180 kraadini.

-Pese 120g bataati ja lõika bataadist sektorid ning lisa neile 4g oliivõli.

-Pane 100g Nõo Lihavürsti Sibula-tšilli kanašašlõkki ja bataadi sektorid 25 minutiks ahju (180 kraadi).

-Maitsesta 20g 10% Kreeka jogurtit soola ja pipraga.

-Puhasta 20g granaatõuna.

-Serveeri šašlõkk ja bataat ning pane bataadi peale Kreeka jogurti kastet. Puista peale granaatõuna.