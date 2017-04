Veidraimad pohmelliravimid laiast maailmast

Toiduportaal Food and Wine toob näiteid seitsmest omapärasest pohmelliravimist.

Inglisepärane hommikusöök. See kujutab endast suurt taldrikutäit peekonit, praevorsti, praetud või pošeeritud mune, seeni ja ube. Kuna tegu on üsna rasvase ja valgurikka roaga, siis usutakse, et see leevendab pohmellisümptomeid. Lisaks sisaldavad munad aminohappeid, mis aitavad kehal mürkidest vabaneda. Samas ei pruugi igaühel olla kerge nii suurt kõhutäit seedida.

Preeria Austri kokteil. See 19. sajandist pärit brittide pohmelliravim koosneb toorest munast, Worcestershire’i kastmest, tomatimahlast, Tabasco kastmest, soolast ja piprast. Mõned kasutavad kokteilis ka tilgakest äädikat ja brändit. Selle eesmärk on juua kokteil ära nii, et munakollane ei valgu laiali. Selle kohta usutakse samuti, et jook virgutab keha ning viib mürgid välja.

Corpse Reviver kokteil. Üllatavalt peetakse pohmelli leevendajaks ka ameerika päritolu kokteili, mille sisuks on puhas alkohol. See koosneb kahest osast konjakist, ühest osast õunabrändist (näiteks Calvados) ning ühest osast magusast vermutist. Samas leidub ka džinni, Cointreau' likööri ja isegi tilgakese absindiga variante.

Umeboshi. Tegu on Jaapanis kasvava aprikoosi ja ploomi sarnase puuviljaga. Umeboshi't on pohmelliravimina kasutanud nii samuraid kui ka kooliõpilased. Usutakse, et selle happeline koostis ergutab maksa tööd ja seedimist ning tõrjub väsimust. Marineeritud puuvili on rikas ka kaaliumi ja naatriumi poolest.

Rullmops. Eestlaste toidulaualgi tuntud toode saavutas oma populaarsuse Saksamaal. Tegu on heeringafileega, mis on keeratud hapukurgi ja sibula ümber. Kalaroale kohaselt sisaldab see rohkelt elektrolüüte ning kuna on üsna soolane, ajab see inimese rohkem vett jooma, mida on peojärgsel päeval just vaja teha.

Irn-Bru limonaad. Seda on naljatlevalt nimetatud šotlaste rahvusjoogiks. Oranži Tic-Taci maitset meenutav limonaad pakatab suhkrust ja kofeiinist, mistõttu annab kehale kahtlemata ajutise energialaksu. Pikemas perspektiivis sellest aga suurt tolku ilmselt pole.

Kaya. Singapuris levinud roog on sisuliselt kahe röstsaia vahele määritud kookosmoos koos kahe pošeeritud munaga. Sedagi tarvitatakse hirmsa pohmelli leevendamiseks.