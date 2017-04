Lugeja küsib: kas mul on õigus puhkusegraafikut muuta?

Vastab tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja Anni Raigna.

Esmalt on oluline teada, kas puhkuse ajakava on ettevõttes kinnitatud. Puhkuse ajakava koostatakse ja tehakse töötajatele teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul, s.o hiljemalt märtsi lõpuks. Tööandjal tuleb puhkuse ajakavasse märkida põhipuhkus ja kasutamata puhkus, kuid sinna võib lisada ka muid puhkuseid, näiteks isa-, lapse-, õppepuhkus.

Kui oktoobrikuu põhipuhkuseosa oli puhkuse ajakavasse lisatud ning ajakava on kinnitatud, siis saab ajakava muuta üksnes poolte kokkuleppel. Kui ajakava veel kinnitatud pole, võite oma ettepanekud põhipuhkuse muutmiseks tööandjale esitada, kuid peate teadma, et tööandja ei pea teie soovidega arvestama (välja arvatud juhul, kui olete väikelapsevanem).

Juhul, kui puhkuse ajakava ei ole koostatud ning seda ei tehtagi, saate oma põhipuhkust kasutada enda äranägemise järgi. Oluline on, et puhkuse saamiseks tuleb tööandjale teha avaldus vähemalt 14 kalendripäeva ette.

Vähemalt 28 kalendripäeva pikkust põhipuhkust tuleb kasutada ühes osas. Põhipuhkuse osadeks jagamise osas tuleb tööandjaga kokkulepe saavutada. Kui kokkulepet ei saavutata, võite puhata endale sobival ajal, kuid ühes osas.