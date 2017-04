7 toitu, mida kokad kunagi restoranis ei telliks

Veebileht Brightside järjestas seitse toitu, mida kokad restoranis kunagi ei telliks ja seda kindlatel põhjustel.

Läbiküpsenud veiseliha

USAst pärit kokk Anthony Bourdain paljastas, et kui restoranitöötajad leiavad mõne kuivama hakkava lihatüki, millel tundub kohe «parim enne» mööda saavat, siis on neil kaks valikut – kas see minema visata või läbiküpsetatuna klientidele pakkuda.

Taimetoiduroad

Ajakirja Food Networki tehtud kokkade anonüümsel küsitlemisel tunnistas 15 protsenti vastanutest, et nende restoranis pakutav taimetoit ei pruugi alati ka tegelikult taimetoit olla. Mõnele taimetoiduroale lisab kokk ka meelega tuunikala või peekonit, kui klient on väga ebaviisakas.

Jääsalat

Restoranides töötavad inimesed ei telli mitte kunagi jääsalatit, kui nad ise väljas söövad. Põhjus on selles, et tegemist on toiduainega, milles on ideaalsed tingimused bakterite kasvuks.

Leib

Kolm USAst pärit tuntud kokka tunnistasid üles, et serveerivad ühes lauas alles jäänud leiba uutele külalistele. Leib küll soojendatakse enne serveerimist üles.

Kala esmaspäeval

Bourdaini sõnul ostab enamik restorane kala sisse enne nädalavahetust, kas neljapäeval või reedel. Kala hakkab aga üsna kiiresti roiskuma. Seega esmaspäeval restoranist kalarooga tellides on üsna suur tõenäosus, et lauale jõuab neljapäeval ostetud kala.

Austrid

Austreid ei tohiks tellida restoranist, mis ei ole spetsialiseerunud kalatoitudele. Riknenud austrid võivad põhjustada toidumürgistust. Kõige parem on tellida austreid kalarestoranist.

Road, mis pole söögikoha põhiroad

New Yorgist pärit kokk Michael Armstrong soovitab tellida ainult neid toite, mis on restorani eritooted. Näiteks pitsarestoranis tuleks osta pitsat mitte pastat ja kalarestoranist ei saa väga head veisefileed.