Tasub teada: Tallinnas ja Tartus on drooni lennutamine ametliku loata keelatud

Drooni lennutades tuleb aga eelnevalt selgeks teha, kus see lubatud on ja kus tuleb selleks luba küsida. Ettevõtluskõrgkooli Mainor magistrandi ja aircam.ee eestvedaja Kaido Kabrali sõnul ei tea inimesed, et Tallinnas ja Tartus võib drooni lennutada ainult Lennuameti loaga ning ette teavitades.

Kabrali hinnangul on droonidest saanud linlaste lemmikloomad, kuid inimeste teadlikkus lennuseadusest ei ole kasvanud samas tempos droonide arvukusega. «Droon on õhus nii nagu iga teine lennumasin ja sellele kehtivad küllalt ranged eeskirjad,» ütles Kabral.

«Lennuseaduse kohaselt kehtivad lisaks pea kogu Tallinnale ja Tartule teatud aegadel ka Pärnus, Kuressaares, Kärdlas ja mujal Eestis kontrollitud õhuruumi nõuded ning drooni lennutamine oma suva järgi ei ole lubatud. Sellistes kohtades peab lennutamiseks kõigepealt taotlema aastase kestvusega loa ja maksma 45 eurot riigilõivu,» rääkis Kabral.

«Lennujuhid peavad kontrollitavas õhutsoonis olema ohutuse tagamiseks teadlikud kõikidest lennuvõimelistest masinatest Isegi kui droon on tikutoosisuurune, tuleb sellises piirkonnas taotleda Lennuameti luba igale lennule vähemalt kolm päeva ette. Kui tõustakse maapinnast kõrgemale kui 150 meetrit, siis lausa nädal aega ette,» ütles Kabral.

Enne drooni lennutamist tuleks kindlasti tutvuda nõuetega.

Kontrollitud õhuruumi kaarti vaadata ning Drooni lennuluba saab taotleda siit: https://lennuluba.ee/