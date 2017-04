Kas kanamune tuleks hoida külmkapis või köögilaual?

Selline müüt on aga pannud interneti kihama, vahendab nbcnews.com. Nimelt on terve hulk inimesi, kes hoiavad mune hoopis köögilaual ja ei leia põhjust, miks need peaks külmkappi panema.

«Ma õppisin Jamie Oliverilt seda, et kanamune võib hoida ka köögilaual. Küpsetamiseks on lausa hea, kui kanamunad on toatemperatuuril,» kirjutas üks kommentaator.

«Kes üldse hoiab mune köögilaual?» küsis teine kommentaator.

Lõpuks võttis diskussioonist osa Austraalia Queenslandi Terviseinstituut. Instituut lisas oma blogisse postituse, milles kirjutas, et seoses terviseriskidega tuleks kanamune siiski säilitada madalamal temperatuuril, kui seda on toatemperatuur.

«Nagu kõiki toiduaineid, tuleks ka kanamune säilitada nii, nagu nende tootja seda ette näeb. Tootja ettekirjutisi saab lugeda toidupakendilt,» seisis postituses. Lisaks toodi blogi postituses välja, et paljudel Austraalias müüdavatel kanamunadel on kirjas, et neid tuleks säilitada temperatuuril alla 15 kraadi.