Nutikad nipid, mida iga grillimeister peab teadma

Raamatu «The Barbeque Bible» autor ja sarjas «Project Smoke» osalenud grilliguru Steven Raichlen annab toiduportaali Food Beast vahendusel nõuandeid, mida tasub järgmisel grillipeol järgida.

Maitsestamine

Liha maitsestamisel piisab tegelikult vaid soolast ja piprast. Kui tahad aga lisada rohkem maitsekihte, siis hõõru liha esmalt soolaga, seejärel tulisuse lisamiseks musta pipraga, ürdimaitse jaoks paprikapulbriga ning viimaks magususe lisamiseks pruuni suhkruga. Nii on iga amps suupärane ja grill-lihas ilmnevad erinevad maitsed.

Samuti soovitab Raichlen lihale soola raputada kätte kõrgemal ja teatud nurga all hoides – nii, nagu seda teeb hiljuti internetisensatsiooniks saanud Salt Bae'na tuntud kokk. Sedaviisi jaotub sool lihale ühtlaselt.

Grillimine

Kasuta lihatüki ümber pööramiseks tange või spaatlit, mis ei teeks liha sisse auku. Kui torkad sellesse kahvli või noa, siis jookseb osa mahlu lihast välja ning see jääb kuivem.

Kui grillid burgeri tarbeks pihve, siis valmista need hakklihast, milles on 15-20 protsenti rasva. Sellised pihvid jäävad parajalt mahlased ja rasvased, samas üle 25-protsendilise rasvasisaldusega hakkliha võib minna juba liiga rammusaks. Pihve grillides ei tasu neid ka grillil lapikumaks vajutada, sest nii pigistad samuti lihast mahlad välja.

Otse sütel ehk suuremal kuumusel tuleks grillida väiksemaid või õhemaid lihatükke või juurvilju, mis saavad kiiresti valmis. Kaudset ehk mõõdukal kuumusel ja soojusallikast veidi kaugemal grillimist võib kasutada suuremate ja rasvasemate liha- ja kalatükkide jaoks.

Söega grillimine kiirendab liha valmimist, kuid samas ka kõrbemist ning lihale jääb vähem grillimaitset. Propaaniga toimivat grilli kasutades on võimalus temperatuuri paremini kontrolli all hoida, kuid samamoodi ei tule liha ehk nii maitsekas. Enim maitsenüansse pakub lihale siiski puiduga grillimine.

Kui küpsetad grillil kaane all suuri lihatükke, siis väldi kiusatust grilli pidevalt avada ning liha piiluda või liigutada. Iga kord, kui seda teed, alaneb pisut grilli temperatuur. Nii aga just pikeneb küpsetamise aeg. Seega ole kannatlik ja usu enda oskustesse – just nii tuleb liha väga maitsev.

Kui liha on valminud, siis ei tasu seda kohe noa ja kahvliga rünnata, vaid tuleks lasta sel veidi oodata. Kui koheselt aurava lihatüki lahti lõikad, jooksevad sellest samuti mahlad välja. Veidi oodates imenduvad need paremini ning saad peagi maitsta eriti mahlast lihatükki.

Üldised soovitused

Ole organiseeritud ning pane kõik asjad enda lähedusse valmis, enne kui grillimisega alustad. Nii väldid asjade järele jooksmist ja grilli järelevalveta jätmist.

Ole kindel, et sul on piisavalt süütematerjali.

Hoia puhtust. Kahtlemata saavutad maitsvama grill-liha puhtaid tarvikuid ja grilli kasutades. Vastasel juhul jäävad vanad toidujäätmed ja söetükid värskele lihale külge. Grillireste tasub pärast puhastamist ka kergelt õlitada.

Ära kasuta toore ja küpse liha jaoks sama lõikelauda. Toore lihaga kokku puutunud lõikelaua ja köögitarvikud peab kindlasti kuuma vee ja pesuvahendiga üle pesema. Samuti peab toore liha käitlemisel pidevalt käsi pesema.