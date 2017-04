Viga, mida teed nõudepesumasinat kasutades

Nimelt on inimestel ikka veel komme mustad nõud enne masinasse panekut ära loputada, vahendab nbcnews.com. Tegelikult selleks aga mingit põhjust pole ja see võib lõpuks hoopis rohkem halba kui head teha.

Ajakirja The Kitchni sõnul toimib nõudepesumasina pesuvahend nõudel olevate toidujääkide abil. Nimelt kui nõud on korralikult loputatud, siis ei ole nõudepesuvahendil millegi külge jääda ja see ei toimi korralikult. Tulemuseks on vahendi kulu ja ka nõud ei sära korralikult.

Kuid see pole ainus põhjus, miks lõpetada nõude loputamine enne masinasse panekut.

Uuematel nõudepesumasinatel on sensorid, mis teevad kindlaks, kui pikk peab üks pesutsükkel olema, selleks et nõud tuleks säravatena välja. Kui sa loputad nad enne pesu ära, arvavad sensorid, et nõud polegi väga mustad ja lasevad masinal neid pesta lühikest aega. Sellisel juhul ei pruugi nõud aga tegelikult puhtaks saada.

Samuti võib pidev nõude loputamine muuta nõudepesumasina põhiprogrammiks lühikese pesu, mis võib muutuda probleemiks, kui tahad raskemini pestavaid nõusid kunagi puhtaks saada.

Viimasena tuleks mõelda ka keskkonna peale. Kuigi nõudepesumasin kulutab nõudepesemisele vähem vett kui käsipesu, siis nõude loputamine enne pesu on lihtsalt keskkonnale koormav.