Üllatavad toiduained, mis aitavad sul kodu puhastada

Enne kui hakkad puhastusvahendeid ja kodukeemiat välja võtma, heida pilk külmkappi. Paljusid toiduaineid saab kasutada lisaks söögilauale ka kodupuhastamisel.

Banaanid

Juhul kui sul on kingaviks otsa lõppenud, ajab banaanikoorgi asja ära. Nimelt sisaldab banaanikoor samu aineid, mis kingaviks, ning sobib, et lüüa jalanõud läikima.

Ketšup

Lisaks sellele, et ketšup sobib väga hästi friikartulite kõrvale, võib seda kasutada ka messingust ja vasest asjade puhastamisel. Väike sorts punast kastet aitab küürida potid säravaks.

Kookosõli

Kookosõli on väga kasulik mitmel viisil, üks neist on naturaalsest materjalist mööbli läikima löömine. Lihtsalt hõõru mööbliesemed, mis vajavad hoolt, kookosõliga kokku. Lisaks kõigele lõhnab see suurepäraselt.

Laim

Kevade tulekul ärkavad talveunest ka sipelgad ja võivad hakata askeldama tubades. Selleks, et neist looduslikul viisil lahti saada, pritsi laimimahla kohtadesse, kus nad käivad. Sipelgatele ei meeldi tsitrus ja nad kaovad.

Majonees

Kui oled kunagi vaeva näinud kleepsudega, mis on seina, külmkapi või isegi peegli küljes kinni, siis haara pudel majoneesi. Pane seda kohta, kuhu kleeps on jälje jätnud ja lase natukene seista. Mõne aja pärast hõõru kohta kraabitsaga (aga tee seda ettevaatlikult, et mitte pinda rikkuda).

Tee

See nipp aitab mustad nõud kiiremini puhtaks saada. Enne kui nõudepesemist alustad, täida mustad potid ja pannid kuuma veega ja lisa sinna teepadjad. Teevesi aitab muuta mustuse paremini eemaldavaks.