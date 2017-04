Rahva lemmiktoode on tänavu kanapuljong

Rahva lemmiku avalikul hääletusel võistles tänavu ühtekokku 52 toodet. Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul oli arvata, et meeletu võidujooks tiitli nimel algab just viimastel tundidel.

Kanapuljong, mis teenis ühtekokku 1011 häält, edestas vaid napi kuue häälega südika lõpulahingu andnud Kalevi Tuljaku tumedat šokolaadi. Kolmanda koha teenis 730 häälega Balbiino Classic Vana Tallinn kohvi-koorejäätis likööriga vahvlikoonuses.

Potisepa väitel võib tunda rõõmu selle üle, et konkursitooted on jätkuvalt väga kõrge kvaliteediga, hea maitsega ja suudavad igal aastal üllatada nii toiduvaldkonnas kogenud eksperte kui ka välja teenida Eesti rahva tulist poolehoidu.

«Tänavune konkurss näitas, et Eesti toidutööstuste tootearenduse loovusel pole piire ja inimesed väärtustavad meie tootjaid. Rahva Lemmiku võidutoode Kanapuljong on eriline selle poolest, et läheneb väga nutikalt eestimaalaste ootusele ehedate maitsete järele. Sellisel kujul toode annab inimestele võimaluse nautida kvaliteetset toitu, säästes neid samal ajal koduse puljongikeetmise aeganõudvast protsessist,» lisas ta.

Vaata ka, millised toiduained said tänavu veel nimekate tiitlitega pärjatud.

23. korda korraldatava Eesti Parima Toiduaine konkursi võidutoode pälvib kuldmärgi 26. aprillil toimuval XI toiduainetööstuse aastakonverentsil.