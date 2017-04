Viis halba harjumust, mis takistavad produktiivne olemast

Reader’s Digest soovitab paremate tulemuste nimel lahti saada neist viiest harjumusest ja mõtteviisist.

Iga sekund su päevast on planeeritud. Võib tulla üllatusena, et produktiivsuse parandamiseks tuleb lõpetada enese üleplaneerimine. Kui ajastada oma päeva liiga palju tegevusi, hakkad tööpäevi lihtsalt vihkama, sest need on täis stressi tegemata ülesannete pärast ja kiirustamist. Kui jääd mõne asjaga hätta, võib see sassi ajada järgnevad plaanid ja tegevused. Selle asemel tasub näiteks iga päeva peale valida maksimaalselt kuus tähtsat ülesannet, mille pead valmis saama. Ennekõike aga kuula oma keha ning ära koorma ennast liigselt.

Proovid õnnestuda mitmes asjas korraga. Siin kipuvad inimesed samuti fookust kaotama, sest tahavad olla edukad mitmel alal korraga – reisida, sporti teha, äri ajada, perega tegeleda jm. Kui sead endale mitu suurt ja pingutust nõudvat eesmärki korraga, siis vähemalt üks neist jääb tegelikult tahaplaanile, sest on raske kõigiga üheaegselt tegeleda. Parem on keskenduda esialgu ühele eesmärgile, mille täitmine viiks sind lähemale ka teistele.

Ajad taga perfektsust. Vähe on selliseid asju ja projekte, mille eest vastutad täielikult sina. Seega on loomulik, et kõik asjad ei õnnestu korraga, ei sõltu sinust ning võtavad kauem aega kui ideaalis ette kujutatud. Kui hakkad aga üht asja parandama, võib kaasneda lumepalliefekt – näed veel mitu asja, mida saaks paremini teha ning jäädki selle kallal pusima. Tõsi on aga see, et keegi teine ei pruugi neid vigu märgata nii nagu nende eest vastutav. Seega ei pea kõik olema sada protsenti täiuslik ning isegi kui mõnes asjas põrud, siis vähemalt said sellest õppetunni.

Jätad puhkepausid vahele, et rohkem teha. Mida rohkem töötad, seda rohkem saad tehtud? See võib nii olla, kuid väsinuna tuleb töös sisse rohkem vigu ja hajameelsust. Jälgi näiteks Pomodoro ajaplaneerimistehnikat: tööta segamatult 25 minutit järjest ning võta viieminutiline paus. Pärast nelja sellist tsüklit võid võtta pikema pausi. Aju vajab siiski väikest puhkust ja mõttepausi ning taaskäivituse järel võivad ideed olla hoopis selgemad.

Ei premeeri ennast. Premeerimine annab jõudu, et motivatsiooni kaotamata samas tempos edasi minna ja veel rohkemgi ära teha. On oluline vahel enda jaoks aega võtta, oma saavutusi hinnata ning ennast tunnustada, kui keegi teine seda ei tee. Vastasel juhul kipub ohustama läbipõlemine.