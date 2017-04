Omadus, mis iseloomustab edukaid juhte

Hiljutisest uuringust selgub, et introvertidest juhid on tööturul hinnatumad, kirjutab Independent. Nimelt analüüsisid Chicagos asuva konsultatsioonifirma ghSmart teadlased kümne aasta jooksul 2000 juhi iseloomuomadusi ning jõudsid järeldusele, et suurem osa edukaid juhte olid pigem introvertidele omaste iseloomujoontega. See kummutab ühtlasi müüdi, nagu peaks hea juht olema karismaatiline ja silmapaistev ekstrovert.

«Kui loeme uudiseid või vaatame sotsiaalmeediavõrgustikke, näeme seal hoolitsetud välimuse ning enesekindla olekuga haritud ja edukaid inimesi. Küll aga mõtleme, et ei suudaks kunagi nendesuguseks saada. Tegelikult on tippjuhtidel erinevad elulood – kui Ameerikas on kuus miljonit juhti, siis vaid seitse protsenti neist käisid eliitkoolis, kümnendik pole ülikooligi lõpetanud, paljud on sisserännanud ning pärit erineva sissetulekuga peredest,» kirjutavad uuringu autorid.

Seega ei tasu lähtuda eduka inimese enesekindlast välimusest, vaid tema iseloom ja elulugu võib olla teistsugune, kui pildilt välja paistab.

Et seniste järeldusteni jõuda, hindasid teadlased nii juhtide käitumismalle, iseloomuomadusi kui ka töökäiku ja varasemaid kogemusi. Selle järgi töötasid nad välja neli olulist juhi tunnust. Need on:

Soovitud sihtrühmadeni jõudmine

Muutustega kohanemine

Usaldusväärsus ja pigem isegi etteaimatavus (ettarvamatuse asemel) ning tulemuslikkus

Kiirete otsuste tegemine vajaliku veendumusega

Rohkem kui pooltel osalenutel oli vähemalt üks neist tunnustest. «Enamik inimesi laseb end mõjutada karismaatilisest ja lihvitud etteastest, kuid tegelikkuses ongi ekstraverdid selles osas paremad intervjuudel ja esitlustel, juhtimisega see aga suuresti ei seostu ning sel puhul eelistatakse pigem tasakaalukaid ja usaldusväärseid introverte,» lisas projekti kaasautor Elena Lytkina Botelho.