Õppetunnid raha kohta, mida mõistad alles lapsevanemaks saades

Isegi kui rahamuresid pole seni olnud, siis pärast laste saamist ei saa rahasse enam nii hooletult suhtuda, kirjutab Holly Johnson rahablogis The Simple Dollar. Esimese lapse tulekuga muutus nende peres suhtumine rahasse, sest sellest sõltus nende tulevik ning enam ei saanud raha kergekäeliselt näiteks meelelahutusele raisata. Johnsoni õppetunnid raha kohta on järgmised.

Raha hädaolukordade katteks on olulisem kui kunagi varem. Varem oli perel sääste, kuid need olid pigem meelelahutuse ja ihaldusväärsete asjade peale kulutamiseks. Hädaolukorras või ootamatute kulude jaoks kasutati lihtsalt krediitkaarti. See pole aga efektiivne vahend katmaks kulutusi, mis tulevad ootamatult. Et makstud saaks ka ootamatute ravikulude, lekkiva katuse või autoremondi eest, tasub nendeks puhkudeks hoida mingit summat, mida muul ajal puutuda pole lubatud.

Tulevikku ei saa ignoreerida. 20. eluaastates mõeldakse vaevu aasta ette, küll aga ei mõelda sellele, milline oleks elu 10 või 20 aasta pärast, rääkimata pensionipõlvest. Laste tulles peab aga rohkem ette mõtlema – see aeg läheb kiirelt, kui juba on vaja tasuda kooliasjade eest ning aidata neil iseseisvasse ellu astuda. Rääkimata riietest, mis kasvavale lapsele väikseks jäävad, kooliüritustest, huviringidest jm, mis kõik maksavad raha. Iga kulutust ei saa küll planeerida, kuid lapsevanem peab teadma, et laste kasvatamine nõuab raha ning seepärast tuleb pidevalt ajas ette mõelda ja säästa.

Lõbutsemist ei saa unustada. Lapsevanemaks olemine õpetab, et esmalt tuleb teha tähtsad kulutused ning säästud kõrvale panna, kuid vahel tuleb ka rihmad lõdvemaks lasta ning lastega koos lõbutseda. Olgu selleks kallim viis nagu batuudikeskuses möllamine või lihtsalt pargis jalutamine ja jäätise limpsimine – sobiva ajaveetmisviisi leiab igaüks.

Vanemate rahakäitumine mõjutab ka lapsi. Kui vanem ei säästa raha pensioniks, mõjutab see mõnevõrra ka laste käitumist. Kui ta jätab enda tervise eest hoolitsemise viimasele kohale ning paneb raha mujale, võib tal tulevikus terviseprobleeme esineda, mis lähevad lõppkokkuvõttes rohkem maksma. Ei saa ka välistada, et siis peavad vanemate eest hoolitsema juba suureks sirgunud järeltulijad. Mida tervem ja tugevam lapsevanem aga on, seda kergem on tal ka laste eest hoolitseda. Samamoodi mõjutab lapsi vanemate suhtumine rahasse. Kui neile on õpetatud, et raha ei tasu igal pool laristada, siis oskavad nad ka suuremana selle põhimõtte järgi elada.

Raha pole elus kõige tähtsam. Kuigi säästmine on mõnes peres väga oluline ning iga kulutus tuleb üles märkida, siis lapsevanemaks olemine õpetab märkama ka elu lihtsaid rõõme. Nii tuleb mõista, et raha on üks vahend, mille abil osta vajalikke asju, kuid on hulk sellest olulisemaid asju nagu koosveedetud aega ja lastele loodud mälestused. Lapsed ei vajagi niivõrd palju materiaalseid asju, kui nad teavad, et on oma peres hoitud ja armastatud.