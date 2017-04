Galerii: vaata, milline näeb välja hiiglaslik ostu- ja meelelahutuskeskus T1

Pro Kapitali juhatuse liikme Allan Remmelkoore sõnul peavad tänapäevased kaubanduskeskused arvestama e-kaubanduse võidukäiguga ehk kaubanduskeskused peavad keskenduma kõigele muule, mida läbi nutiseadmete osta ei saa. «Sa ei saa osta emotsiooni, kogemusi või kokkusaamisvõimalusi ja seetõttu peavad kaubanduskeskused suutma seda kõike pakkuda,» kommenteeris ta.

Uues ostu- ja kaubanduskeskuses on lisaks tavapärastele poodidele pandud suur rõhk meelelahutusele. Keskuses saab olema kino ja katusele ehitatakse vaateratas, mis on ainus hoone katusel asuv vaateratas Euroopas. Ühtlasi peaks T1 olema osa tulevasest Tallinna ühistranspordisõlmest, mis hõlmab lisaks kohalikele liinidele ka ühendust lennujaama ja Rail Balticu rahvusvahelise raudteejaamaga.

Nädala alguses teatas laienemisest T1 kaubanduskeskusest üle raudtee asuv Ülemiste keskus. «Siia piirkonda koguneb üha rohkem ja rohkem elu, transporti, ühendusi ja infrastruktuuri, nii et ma arvan, et tervikuna see piirkond kasvab Tallinna jaoks järjest tähtsamaks ja tähtsamaks,» kommenteeris Remmelkoor Ülemiste piirkonna gigantsete kaubanduskeskuste rohkust. «Teisest küljest, eks Ülemiste keskuse iseloom ja süda mõeldi välja ja loodi enam kui 15 aastat tagasi. Nad peavadki viima ennast tasapisi vastavusse tänapäeva ootuste ja ka nõuetega, mida kaubanduskeskustele esitatakse. Loodame, et suudame lõpptulemusena Tallinnale pakkuda kõike, mida Tallinna jaekaubanduses saada on.»

Remmelkoor lubas, et parkimiskohti tuleb üle 1500. «Meie hinnangul peaks see olema sobilik ja küllaldane, aga ma ütleks, et meie juurde on väga hea tulla ka ühistranspordiga, sest trammiliini peatus on otse meie ukse ees,» märkis ta.

Skyparki juhatuse liige Alar Kajari lubas, et vaateratta pilet hakkab maksma kümne euro ringis. «Kuskil üheksa-kümme eurot,» sõnas ta.