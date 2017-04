Kuidas veenda tööandjat, et ta peaks just sinu palkama?

Karjäärispetsialisti ja mitmete tööalaste raamatute autori Lynn Taylori sõnul annab see küsimus kandidaadile võimaluse oma parimad küljed esile tõsta ja vestlus innuka noodiga lõpetada, kuid samas ei saa olla vastus liiga laialivalguv.

Kui tööandja seda küsib, soovib ta, et veenaksid teda enda sobivuses sellele ametikohale. Seepärast on oluline, et oleksid vestluseks hästi ettevalmistunud ning oma kodutöö ära teinud. Selleks peaksid teadma nii mõndagi ettevõttest ning analüüsima, kas sobiksid sinna ning milliseid oskusi ja kogemusi sel puhul esile tõsta. Taylor soovitab valmis mõelda kolm tähtsamat põhjust. Varuks võib olla ka rohkemaid, mida saad intervjuu käigus korrigeerida.

Spetsialist annab neli soovitust, kuidas tähtsale küsimusele õigesti vastata.

Kuula reaalajas näpunäiteid. Tööandja on kindlasti kas töökuulutuses või vesteldes nimetanud kandidaadile esitatud nõudmisi. Jäta sealt meelde mõned märksõnad, millele enda tugevuste rõhutamisel tugineda. Sealjuures on tähtsad nii suhtlusoskused kui ka teatud tarkvarade jm kasutamine. Samas tea ka enda unikaalseid omadusi ja oskusi, mida saad nimetada. Kui ettevõte peab pakkuma näiteks suurepärast kliendisuhtlust, siis too näiteid, millised on sinu tugevused klientidega suhtlemisel ning kas seni on olnud edukaid taolisi projekte.

Keskendu põhipunktidele. Tööstaaži pikkusest olulisemad on õnnestunud projektid, kogemused ja oskused. Seega võta oma CV-s leiduvad kogemused kokku nii, et tööandjal oleks seda huvitav kuulata ning ta saaks sinust kui töötajast selge ülevaate.

Tõesta, et oled väärt investeering. Tööandja on eelkõige huvitatud sellest, et töötaja tooks ettevõttesse uut hingamist ja värskeid ideid. Veel enam on ta õnnelik selle üle, kui sina suudaksid firma tulemusi reaalselt tõsta. Selleks tuleb teha rohkem eeltööd ning esitada tööandjale oma ideid, kuidas nad saaksid sinu arvates oma valdkonnas rohkem tuntust ja kliente koguda.

Ole entusiastlik. See kehtib terve vestluse käigu kohta. Kui oled selgeks teinud, et oled väärt töötaja, kuid sinu meeleolu ei näita seda, teeb see tööandja skeptiliseks. Pole tähtsust, milline on su CV ja elukogemus, tööandja peab reaalselt nägema ka su entusiasmi ja suurt soovi sellel ametikohal töötamiseks.