Kuus viisi, kuidas räpane arvutiklaviatuur sulle kätte maksab

Mustus levitab haigusi. Nii nagu uksenupud ja lambilülitid, kipub ka klaviatuur märkamatult väga mustaks minema, kirjutab Reader's Digest. Sageli toimetatakse sülearvutis pesemata kätega ning süüakse selle lähedal, mis kõik tekitab selle pinnale aina pisikuid juurde. Kuigi neid palja silmaga ei näe, võib klaviatuuril leiduda rohkem baktereid kui tualettpotil. Kui nii räpast klaviatuuri puutunud käed satuvad suhu, on ka haigused kerged tulema. Seepärast peaks klaviatuuri puhastama desinfitseeriva vahendiga vähemalt korra nädalas.

Arvuti võib üle kuumeneda. Kui sülearvuti klaviatuur on väga tolmune ja purusid täis, hakkavad need ühel hetkel normaalset õhuvoolu takistama ning arvuti võib üle kuumeneda. Seepeale püüab aku tööd siiski maksimaalsel võimsusel jätkata ning ventilaator teeb topelttööd, et seda jahutatuna hoida. Kui klaviatuur ja arvuti sisu pole tolmu täis, on sel märksa kergem töötada.

Arvuti muutub aeglasemaks. Ülekuumenemine ja maksimumi andmine võivad omakorda viia selleni, et arvuti ei jaksa enam sammu pidada ning muutub aeglasemaks. Nii võid veeta oma tolmuse arvuti taga tunde ning nuriseda selle aeglase tegevuse üle, kuigi peaksid seda hoopis puhastama.

Klahvid jäävad kinni. Kui täpselt klahvi alla on sattunud mõni suurem toiduosake, raskendab ja aeglustab see trükkimist. Selle vastu ei aita samuti miski muu kui regulaarne puhastamine.

Sülearvuti vedamine ühest kohast teise. Kui kasutad rüperaali nii kohvikus, tööl kui ka rongis sõites, kipub sinna paratamatult transportimise käigus rohkem mustust kogunema kui lauaarvuti külge. Nii peaks ohtralt kasutuses olevat sülearvutit ka sama ohtralt puhastama.

Remont läheb kalliks maksma. Regulaarne puhastamine, programmide uuendamine ja säästlik kasutus on peamised asjad, mida saad sülearvuti eluea pikendamiseks teha. Seega tegutse õigel ajal, mitte ära jäta arvutit juhuse hooleks, sest viimasel võimalusel läheb hooldus ja remont juba kalliks maksma.