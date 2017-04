Facebooki tulevikuplaan: arvutite kontrollimine mõtte jõul

Facebook näeb praegu vaeva uue projekti kallal, miks peaks tulevikus aitama inimestel kirjutades kasutada vaid oma mõtteid, vahendab nbcnews.com.

Projekti korraldab ettevõttes aasta aega tegutsenud riistvara meeskond nimega Building 8 ja seda peetakse Facebooki kõige suuremaks jõupingutuseks inimeste ühendamisel.

«Kuidas oleks, kui sa saaksid kirjutada telefonis, kasutades selleks vaid oma aju? See on lähemal, kui sa oskad arvata,» sõnas Building 8 juht Regina Sugan Facebooki iga-aastasel konverentsil USAs. Dugan liitus Facebooki meeskonnaga 2016. aastal, varem töötas ta Google'is, kus ta juhtis sarnaseid projekte.

Ettevõttes on 60 inimest, kes arenduse süsteemidega töötavad.

Selline projekt aitaks pimedatel ja kurtidel kergemini internetis suhelda või teistel inimestel viis korda kiiremini kirjutada.

Dugani sõnul kasutaksid jõupingutused ära inimaju tohutut võimekust.

Selline projekt on pannud aga paljud muretsema. Nimelt kardetakse, et kui mõtte jõul kirjutamine toimima hakkaks, siis on mingil hetkel võimalik lugeda ka teiste inimeste mõtteid.

Samuti tekitab paljudele muret ka see, et uus süsteem vähendaks veelgi enam inimese ja roboti erinevust.

Dugan tunnistas ka oma kõnes neid probleeme.

Ta andis teada, et praegu proovivad nad kasutada optilisi kujutisi, sest teine alternatiiv on panna riistvara implantaat inimese ajju. «Optiliste kujutiste kasutamine on hea alguspunkt,» sõnas ta.