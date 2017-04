Neli nutikat nippi eri viisidel kartuli valmistamiseks

Kartulitel on neli peamist kvaliteeditüüpi – salatikartul (tähistatud tähega A), keedukartul (B), jahune keedukartul (C) ja pudrukartul (D). Kui neid poes eraldi märgistatud pole, tuleb ise sortide kohta teavet otsida ning valida sobivaimad mugulad. Toiduportaal Mashed pakub aga välja nõuandeid ja apsakaid, millega lisaks sordile kiputakse veel eksima.

Kartulipuder. Selle valmistamisel juhtub enim vigu, mille tõttu ei pruugi püree tulla nii kohev ja kerge. Esmalt vajad õiget sorti, sest tärkliserikkam kartul annab õhulisema tulemuse. Pudrukartuliks sobivad näiteks sordid Ants, Ando, Maret ja Satina. Esmalt pane kartulid külma vette, seejärel lisa kuumust ning lase keema. Soola kartuleid alles siis, kui need juba keevad. Kui kartulid on piisavalt pehmenenud, kurna vesi ära ning lisa muud vajalikud koostisosad (piim või koor, või, maitseained jm). Neid võib eelnevalt ka teises potis kergelt kuumutada. Tambi kartulisegu õrnalt puruks, kuid mitte liiga innukalt, sest pudru ületöötlemine raskendab selle tekstuuri. Ära kasuta püree valmistamiseks blenderit, sest siis töötled kartuleid samamoodi liiga palju. Püreed võib valmistada vaheldumisi pudrunuiaga tampides ja vispliga kergelt kloppides, mis annab siidjama tulemuse.

Küpsekartul. Siin tasuks valida pigem ovaalse kujuga kui ümarad kartulid. Pese kartulid ära ja kuivata hoolikalt. Kui küpsetad märja koorega kartulit, läheb aur koore alla ega jäta seda krõbedaks. Torka terve kartuli sisse kahvliga mõned augud ja hõõru neid veidikese õli ja soolaga. Fooliumi sisse on vaja mähkida vaid grillil küpsetatavad kartulid, ahjus pole see vajalik. Ahjus vajavad kartulid 200 kraadi juures umbes tund aega küpsemist, suuremad kartulid ehk kümme minutit rohkem. Kahvliga saab proovida, kas need on valmis – kui kahvel läheb kergelt sisse, on kartul seest juba mõnusalt pehme. Enne serveerimist ja söömist võiks kartulitel lasta kuni kümme minutit seista ja jahtuda.

Küpsekartul / Foto: Panthermedia / Joerg Beuge

Ahjukartul. Kartulite ahjus valmistamiseks sobivad erinevad sordid ning rohkem sõltub inimese enda maitsest. Nende puhul eksitakse aga nii, et lõigatakse kartulid tükkideks, kallatakse õliga üle ning visatakse kohe ahju. Nii on tulemuseks pealt kõrbenud ja seest pooltoored kartulid. Krõbedad kartulid saad aga siis, kui keedad neid veidi enne ahjupanekut. Nõruta osaliselt keedetud kartulid, raputa neid korralikult, hõõru õli ja maitseainetega ning pane seejärel ahju. Raputamine annab kindluse, et kartulite pealispind tuleb krõbe. Küpseta eelsoojendatud ahjus 200-230 kraadi juures, kuniks kartulid on kuldkollased. Umbes 20 minuti järel võib neid ka pöörata. Eriti maitsvad kartulid saad, kui küpsetad neil samal pannil koos kanaga, mille mahlad ka kartuliteni jõuavad.

Friikartulid. Siin on oluline, et kartul oleks tärkliserikas ja väiksema suhkrusisaldusega, mis teeb selle frittimise paremaks. Küll aga tasub valmis lõigatud kartulitel kuni pool tundi külmas vees liguneda, seejärel loputada ning veel paar korda kartulid vette kasta. See ennetab seda, et kartulid liiga kiirelt pruunistuvad ja kõrbema lähevad. Enne valmistama asumist peab kartulid jällegi korralikult ära kuivatama.