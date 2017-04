Müüt purustatud: kas edukaks eluks on vaja kõrgharidust?

Sedatüüpi edulugude seas võib esile tuua näiteks Facebooki looja Mark Zuckerbergi ja Microsofti suuromanik Bill Gatesi, kirjutab Business Insider. Hiljutisest uuringust selgub, et hea hariduseta edukaks saamine on siiski pigem harv nähtus.

Ajakirjas «High Ability Studies» avaldatud uuringus analüüsiti, kui suur osa jõukatest ja mõjukatest inimestest on ülikooli lõpetanud. Seega võeti ette üle 11 000 USAs tegutseva rikkurist juhi, poliitiku, ettevõtja, kohtuniku jm ning uuriti nende haridustaset.

Selgus, et 94 protsenti küsitletud inimestest käis ülikoolis ning ligi pooled enne seda veel eliitkoolis. Kuigi ülikoolis käisid peaaegu kõik, siis eliitkoolis õppimine varieerus mõnevõrra. Eliitkoolis käisid nende seas näiteks 20 protsenti USA esindajatekoja liikmetest, 34 protsenti noorena rikastunud inimestest ning üle 80 protsendi inimestest, kes on figureerinud mainekas Forbes’i mõjukate inimeste nimekirjas.

Uuringud näitavad, et õpitulemuste osas pole olulist vahet, kes õpilane käib tava- või eliitkoolis – tähtis on, et ta kooli lõpetab. Samas selgus 11 000 juhti analüüsides, et vähe oli neid, kes tulid väga vaestest või halva taustaga peredest. Seega kui eliitkoolidesse saaks sisse ka andekad õpilased, kes on pere tõttu ebasoodsas olukorras, rikastaks see tulevikus juhtide mitmekesisust.

Küll aga on ülikool see, mis aitab inimest elus edasi. Igaühele ei pruugi see tõepoolest sobida, kuid pea meeles, et Zuckerberg ja Gates said vähemalt ülikooli sisse. Isegi kui sa ei aja taga miljoneid, siis hea õppeedukus ning ülikooli lõpetamine võivad tänapäeval avada olulisi uksi.

Kõrgharidus ei pruugi veel isegi konkurentsitult igale tööandjale kõige olulisem olla, kuid väga vähe on neid kõrghariduseta erandeid, kes suudaksid täna maailma valitseda.