Kuus asjalikku säästunippi, mida on viimane aeg järgima hakata

U.S.News rahablogi annab rahaalaseid nõuandeid, mida paljud ei jälgi, kuigi nendest on pikas perspektiivis reaalselt kasu.

Juhi oma rahaasju nagu juhiksid äri. Siin saab eelarve järgimisse ja säästmisse kaasata samad printsiibid, mis on olulised ettevõtte haldamisel – prioriteetide paikaseadmine, tulude ja kulude analüüsimine ning kontrolli all hoidmine. Need on ka esmased tegevused, mille pead selgeks õppima, kui tahad saada edukaks säästjaks.

Tee säästmisest ajapikku oma elustiil. See ei tule alati loomulikult ning ikka juhtub, et põrud millegagi. Seega tuleb oma sammud kirja panna, neid analüüsida ning hakata järjest enam kulutusi kokku tõmbama, et ka tulemusi näha oleks. Samas pea meeles, et säästlik elustiil ei tähenda puuduses ja ebasoodsates tingimustes elamist. Seega ära tee kohe drastilisi muutusi, vaid alusta väikeste muudatustega näiteks toidukraamilt säästes.

Võrdväärne säästmine. Kas jahid allahindlusi, korjad sooduskuponge või ostad asju teise ringi poodidest? Enamik säästuperioodil elajaid teeb seda, kuid laristab siis nende tegevuste arvelt kokku hoitud raha millelegi muule. Samuti ei ole suurest allahindlusest kasu, kui sul pole antud toodet tegelikult vajagi.

Säästa oma peenraha. Kõigil vedeleb rahakotis, kapipealsel või taskutes sente. Hakka rohkem kasutama sularaha, kuid pane müüjalt väikeste kulutustega tagasi saadud peenraha näiteks kodus purki. Kui paned sinna igapäevaselt 50 senti, siis säästad aasta jooksul ligi paarsada eurot.

Teeni rohkem. Tegelikult on olemas palju lisaraha teenimise võimalusi, kui sul leidub vaid oskusi ning oskad neid ära kasutada. Mõned rahaeksperdid soovitavad mõelda enne teistele kui endale. See tähendab, et kui teistel on vaja mõnd ülesannet täita, siis aita neil seda teha. Nii saad neile raha eest müüa näiteks oma IT-alaseid oskusi ja teadmisi, aga ka tekstide kirjutamise oskusi või miks mitte ka jalutada kellegi koeraga. Nii kaua kuni inimestel on vajadusi, mis on vaja täita, on ka võimalusi lisaraha teenimiseks, sealhulgas vabakutseliselt.

Ela nagu tudeng. See küll ei tähenda, et peaksid toituma nuudlitest või praekartulitest. Samas on ilma kindla töökohata tudengitel oskus säästa raha sealt, kus teised seda ei näe. Peamine on elada alla oma võimete. Kui palgast veerandi või poole säästmine tundub liiga järsk muudatus, siis säästa näiteks üks sent igalt teenitud eurolt – 500 euro kohta siis 50 eurot.