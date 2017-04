Andri Treifeldt: kaup kohe kätte, tasu osa kaupa

Palju mugavam ja lihtsam on pakkuda kliendile järelmaksuvõimalust. Psühholoogid märgivad, et tasumine väikeste osade kaupa tekitab vähem muret. Ka rahalisest seisukohast on kõik märksa mugavam – ei ole vaja mitu kuud vajalikku summat koguda. Ja perekonnaeelarvesse ei teki suurt auku.

Kahjuks kõik müüjad seda ei võimalda. Igal juhul, kui teile on hakanud silma kaup mitmes kaupluses, siis tuleb neist igaühega järelmaksuleping eraldi vormistada.

Nüüd ilmub meie kohalikule turule veel üks mängija. Veebikaubamaja Hansabay pakub ostude eest tasumisel muude võimaluste hulgas siinsel turul täiesti ebatavalist järelmaksuvarianti. See on Hansabay iseärasus, mis peab maksimaalselt lihtsustama nii ostjate kui ka müüjate elu. Ei taha ju näiteks väikesed poed just tihti müüa kaupa järelmaksuga, kuna on raske leida firmasid, kes on valmis tegema nendega koostööd. Pealegi näib see üsna töömahuka protsessina.

Selle probleemi lahendamise on võtnud enda peale Hansabay, tappes kaks kärbest ühe hoobiga: lisaks müüjate mugavusele on see kasulik ka ostjatele. Nende jaoks seisneb järelmaksu mugavus selles, et on võimalik osta kõik valitud kaubad mitmelt eri müüjalt korraga ning vormistada sealjuures järelmaks kogu ostusummale. See on lihtne ja väga mugav võimalus, mis vabastab mitmetest liigsetest toimingutest. Hansabay partnerid, kes järelmaksu pakuvad, on LHV ja Liisi.

Järelmaksu vormistamine Hansabays on lihtsamast lihtsam:

Pange valitud kaubad ostukorvi.

Siirduge jaotusse „Tasu ja järelmaks“.

Makseviisiks valige järelmaks.

Soovi korral märkige esimese sissemaksu summa.

Teid suunatakse järelmaksupartneri leheküljele, kus on vaja täita taotlus.

Allkirjastage järelmaksuleping ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Veidi hiljem saate kätte järelmaksu maksegraafiku.

Vajutage nupule „Tagasi kaupmehe juurde“ ning süsteem toob teid Hansabaysse tagasi.

Tehke esimene sissemakse internetipanga kaudu või krediitkaardiga.

Järelmaksutingimused

LHV järelmaks

Intressimäär 14,9% ostusummast.

Lepingu sõlmimine tasuta.

Lepingu tähtaeg kolmest kuust kuni nelja aastani.

Krediidisumma eraisikutele kuni 10 000 eurot.

Krediidisumma juriidilistele isiktele kuni 20 000 eurot.

Liisi järelmaks

Intressimäär 14% - 20%.

Lepingutasu oleneb tehingu mahust. Võimalus jaotada lepingutasu kogu maksegraafiku ulatuses.

Lepingu tähtaeg ühest kuust kuni nelja aastani.

Krediidisumma eraisikutele kuni 5000 eurot.

Kogu üksikasjalikku informatsiooni järelmaksutingimuste kohta saate vaadata leheküljelt www.hansabay.ee.