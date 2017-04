Kolm viisi veebipoes säästmiseks

Miinus on ainult see, et kaupa käega katsuda ei saa. Tõsi küll, kui veebikauplus on juba järele proovitud, siis probleeme ei teki. Kauba kahe nädala jooksul tagastamise õigus aga kõrvaldab teie ebamugavused.

Ostmine internetis võib olla ka väga soodus, kui seda teha mõistusega. Aga sellest, kuidas seda õigesti teha, räägime kohe ja praegu.

Otsing

Kõigepealt ärge olge laisk ja otsige kaupa igalt poolt. Kui te olete otsustanud internetiostlemisega tõsiselt tegelda, märkate kiirelt, et veebikauplusi on lugematul arvul ning hinnad varieeruvad seinast seina. Sobivat varianti on väga raske valida.

Seda ülesannet saab lihtsustada spetsiaalsete veebitööriistade abiga, kus päringu sisestamisel annavad kõik viited otsitava kauba ja selle hindade kohta. Näiteks theFind.com või google.com/products.

Samuti on olemas tööriistu valitud kauba kohta antud vastukajade otsimiseks. Väga tihti annavad ostjad kaubale mitte ainult oma hinnangu, vaid osutavad ka märksa soodsamatele ja mitte vähem kvaliteetsetele analoogidele. Nii et enne ostmist lugege läbi kogu kättesaadav informatsioon kauba kohta.

Hansabay.ee on selles mõttes paljude välismaiste veebikaupluste kõrval suurepärane alternatiiv. Esiteks pakutakse siin kõige mitmekülgsemaid kaupu. Ei ole mingit spetsialiseerumist ja leida võib mida iganes. Teiseks annab otsing loetelu kõigist selle kauba müüjatest, mida te otsite. Kolmandaks on kaup varustatud siin üksikasjaliku kirjelduse, fotode ja kõigi vajalike andmetega kuni kättetoimetamise hinnani välja. Teil jääb üle valida vaid kõige soodsam pakkumine.

Promokoodid

Internetišoppamise teine seadus on hinnasoodustused. Neid on võimalik saada kuidas tahes ja kust iganes. Uue kasutajana registreerumisel pakutakse soodsat stardikoodi. Vähemalt väga paljud müüjad annavad niisuguse võimaluse ja ei lase sellega mööda – esimese ostu teeb suurem osa klientidest just sel põhjusel, et hinnasoodustust mitte mööda lasta. Kui ost ja ostmisprotsess ise on inimesele rõõmu teinud, siis tõenäoliselt tuleb ta ka tagasi.

Promokoode saadavad oma klientidele suured internetikauplused. On ju nii, et tänu võimalusele saada aeg-ajalt korralikke soodustusi, kulutavad ostjad oma raha meelsamini. Ja stimuleerivad sel viisil internetikaubanduse arengut. Allahindlused on mõnikord väga suured ja kaupa saab osta vägagi soodsalt. Niisuguste promokoodide kogumiseks ja vahetamiseks on olemas spetsiaalsed veebitööriistad. Promokoodide agregaatoreid on tohutu hulk. Otsijad on teile abiks, lihtsalt sisestage otsingureale nimelt sõnaühend „promokoodide agregaator“.

Hansabay.ee pakub praegu oma uutele klientidele võimalust osaleda spaapakettide loosimistel, edaspidi aga hakkab pakkuma kõige erinevamaid soodusvõimalusi. Jälgige kampaaniaid ja registreeruge otse siin .

Kõige tähtsam päev soodsaks šoppamiseks

Siinkohal võib julgesti öelda, et oodake sügist. Algab ju sügise lõpul ostlejate kõige tähtsam hooaeg.

Must reede on šoppajate pidupäev, mis üldiselt langeb sügise viimasele reedele. Tänavu on see 24. november. Allahindlused moodustavad siis kauplustes vahel isegi 90%. Sealjuures puudutab must reede rohkem jaekaubandust. Samas kui internetikauplustele on ette nähtud midagi muud.

Küberesmaspäev on esimene esmaspäev pärast Musta reedet. See annab stardi soodusmüükidele USA-s. Just Küberesmaspäev on veebiostlejate kõige soodsam päev.

Hansabay.ee kauplused jätavad vaevalt küll kasutamata võimaluse korraldada see allahindluste grandioosne pidupäev. Nii et kirjutage need kuupäevad julgesti oma kalendrisse märkega „tähtis“ ning koguge raha, sest teie käsutuses on siis sadu kauplusi. Kõige erinevamate kaupade, soodustuste ja pakkumistega.

www.hansabay.ee