Seitse sammu eduka veebikaupluse poole

Äris aga on kõige tähtsam saada üle oma hirmust ja … laiskusest. Nagu arvavad kogenud spetsialistid, segavad just need kaks asja isegi potentsiaalselt eduka idufirma arengut. Paljud kardavad endale ette kujutada teed, mis tuleb läbi käia. Mõned kardavad raha investeerida, sest see on risk. Nii kustub idee juba selle algjärgus.

Kui te aga siiski olete küps oma väikest äri alustama – Eestis aga on see väike äri üldjuhul kaubandus –, siis on teil asjas siia. Portaal Hansabay aitab igal alustaval internetikauplusel arendada oma äri sõna otseses mõttes nullist ja, mis ei ole tähtsusetu, ilma liigsete kulutusteta.

Te lihtsalt registreerige end müüjaks ja alustage otsekohe. Tõsi küll, enne seda tuleks siiski läbi lugeda mõned nõuanded, mis aitavad teil oma äri alustada.

Esiteks valmistage ette oma kaup. Olgu see proovipartii. Ent see peab olema eeskujuliku kvaliteediga. Nii välimuse kui ka sisu poolest. Nii nagu teeksite enda jaoks.

Teiseks tootefotod. Ilma piltideta potentsiaalne klient ei näkka. Tavalises poes on võimalik kaupa katsuda ja käes keerutada. Veebikaupluses vastutavad kauba eest fotod. Mida rohkem neid on, seda parem. Soovitavad on mitte ainult kunstilised üksikasjad vaid ka tähtsad parameetrid: tordi puhul läbilõige, et näidata täidist. Kui on tegemist mingi tehnikavahendiga, siis näidata sisemist mehhanismi. Rõivastel näidata ilusaid ühtlasi õmblusi ja viimistlust. Peakaader peab olema maksimaalselt informatiivne ja andma ettekujutuse kaubast tervikuna.

Kolmandaks kirjeldus. Ärge koonerdage kauba üksikasjaliku kirjeldusega. Koostis, lisandid, tehnilised karakteristikud – kõik see peab olema esile toodud üksikasjalikult ja arusaadavalt. Kui kõne all on suurused, oleks hea lisada foto lahtikirjutatud andmete või tabeliga, milles on esile toodud eri riikides kasutatavad suurused.

Neljandaks registreerimine. Kui te kavatsete kaubelda portaalis Hansabay.ee, siis sellega probleeme ei teki. Ostjal ei ole vaja teha liigseid liigutusi ega kulutada tohutult aega kauba otsimisele. Kui tee olete valmis iseseisvalt tegutsema, tehke registreerimine maksimaalselt lihtsaks. Veel parem on teha seda sotsiaalvõrgustike kaudu.

Viiendaks hinnasoodustused. Meelitage kliente ligi hea hinnaga. Ärge tehke neile standardseid 3-5% hinnaalandusi, mis on ausalt öeldes lihtsalt naeruväärsed. Mõelge oma käik läbi. Laske inimestel tunda, et nad on tõepoolest midagi kokku hoidnud. Uskuge, ostjad tulevad siis teie juurde tagasi. Eriti siis, kui kaup vastab täielikult kirjeldusele. Hansabay annab teile võimaluse eri kaupade või kaubakategooriate hinnasoodustusi ette seadistada ja automatiseerida.

Kuuendaks kättetoimetamine. Jah, kulleriteenused ei ole odavad. Kui te aga olete valmis kinni maksma veokulud, (väikese kauba puhul ei ole kõne all just liiga suur summa), on klient teie.

Paljudel juhtudel saab ostu puhul otsustavaks teguriks… just tasuta kättetoimetamine. Te astute sammu ostjale vastu. Tema aga tuleb kokkuvõttes teie juurde lõplikult.

Seitsmendaks avatus. Olge valmis ostjaga suhtlema. Ärge peitke oma aadresse ja telefoninumbreid. Astuge kontakti võimalikult kiiresti ja vastake ostja kõigile küsimustele. Võib-olla aitavad klientide mõned küsimused teil mitte ainult paremini sõnastada oma kaupade kirjeldusi, vaid leida ka uusi ärisuundi. E-postiaadress peab olema nähtaval kohal. Või siis spetsiaalne aken konsultandi tagasiside jaoks.

Ja mis on kõige tähtsam, ütleme veel kord. Kui te ei tunne end hästi, kui oma kauplus näib millegi kättesaamatuna, kui teil on hirm, te ei saa asjadest aru või teil ei ole lihtsalt piisavalt aega, siis tulge julgelt portaali Hansabay.ee. Siin on kõik lihtsam, ohutum ja… soodsam.

www.hansabay.ee