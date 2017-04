Statistika teab kõike

Euroopa statistilised andmed näitavad, et veidi üle poole EL-i elanikest vanuses 16 – 74 aastat on kasutanud internetikaubanduse võimalusi. Sealjuures elab kõige rohkem aktiivseid ostjaid Suurbritannias, Taanis ja Luksemburgis. Kõige vähem veebiostlejaid on Rumeenias, Bulgaarias, Itaalias ja Küprosel. Eesti jagab koos Slovakkiaga 12. ja 13. kohta, olles Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas keskmisest tasemest veidi kõrgemal.

Kui rääkida kulutustest, siis enamikul juhul on internetikaupluste ostjad kulutanud 100 – 499 eurot. See näitab, et ostjad võtavad mitte ainult odavaid Hiina kaupu, vaid hindavad ka küllalt kalleid originaalkaupu ja teenuseid. Mis puutub Eestisse, siis siin hoitakse rahal rangemalt silma peal ja kulutatakse veidi vähem.

Ja mis on huvitav: peaks olema nagu nii, et daamid oma loomuse tõttu kulutavad meestest märksa rohkem, kuid statistika räägib hoopis vastupidisest.

Seega on naised statistikaameti andmetel oma kuludes märksa kokkuhoidlikumad ning nende hulgas on palju rohkem selliseid, kes kulutavad ostudele alla 100 euro. Spetsialistid leiavad sellele selgituse. Asi on kõige tõenäolisemalt selles, et naiste palk on keskmiselt meeste omast keskmiselt kolmandiku võrra väiksem. Peale selle ostavad naised erinevalt meestest vähem tehnikavahendeid, mis on teatavasti tavaliselt muudest kaupadest kallimad.

Eesti Statistikaameti andmetel on üle poole interneti kasutajatest kas või kord ostnud kaupu või tellinud teenuseid veebi vahendusel. Sealjuures on see võimalus populaarsem naiste hulgas. See on aga üpris lihtsalt seletatav: kõige nõutavamate kaupade hulgas on esimestel kohtadel parfümeeria, aksessuaarid ja rõivad. Loomulikult on selle segmendi sihtgrupp naised.

Üle kolme neljandiku küsitletutest vanusegruppides 16 – 24 ja 35 – 54 aastat on kasutanud internetikaupluste teenuseid. Vanusegrupis 55 – 74 eluaastat on see näitaja madalam – veidi üle kolmandiku kasutajatest.

Ja veel üks huvitav tähelepanek. Kõige rohkem internetipoodide kasutajaid on nende hulgas, kellel on kõrgharidus. Põhi- või keskharidusega inimeste hulgas on e-kaubanduse võimaluste kasutajate protsent oluliselt väiksem. Statistikaameti spetsialistide hinnangu kohaselt on see võib-olla seotud asjaoluga, et esimene grupp tellib vajalikke kaupu mitte ainult Eesti internetikauplustest, vaid kasutab ka rahvusvahelise e-kaubanduse võimalusi.

Sama seaduspärasus puudutab ka teisi Euroopa Liidu riike: ka seal näitavad uuringud, et lõviosa internetipoodide ostjatest moodustavad kõrgharidusega inimesed. See tähendab, et kaupluste sortiment on märksa laiem, mis omakorda suurendab nende arvu, kes nii või teisiti kasutab internetikaupluste võimalusi.

Vanem põlvkond (55 – 74 eluaastat) seletab oma soovimatust teha ostusid e-kauplustes harjumusega osta kaupu tavalistest poodidest. Samuti asjaoluga, et nad tahaksid kaupa enne ostmist näha. Teise põhjusena on nimetatud seda, et nad ei oska internetikauplustest osta ning kardavad, et kaup ei jõua adressaadini ning seda on vajaduse korral keeruline tagastada. Samuti on tõenäoline, et seeniorid muretsevad tellitava kauba kvaliteedi pärast, või siis see, et nad ei saa tasuda kauba eest võimalustega, mida internetikauplus pakub. Ühesõnaga, kaugeltki kõigil elatanud inimestel ei ole krediitkaarte ning kõik nad ei kasuta aktiivselt elektroonilisi maksesüsteeme.

Ja neile, kes kavatseb avada oma poe internetikaubamajas Hansabay.ee, on üks lihtne soovitus. Kas tahate suurendada oma klientide arvu? Kaasake vanureid! Õpetage neid internetipoode kasutama, näidake, kui mugav ja ohutu see on, rääkige krediit- ja deebetkaartide võimalustest… Ärge jätke kõrvale tohutut ostjate segmenti! See on ju teie kasum!

