Kas sööd Pringlesi krõpse õigesti?

Ajalehes The Sun ilmunud artikli kohaselt on maitsestatud Pringlesi krõpsude söömiseks oma nipp, sest vaid ühel poolel on maitseainet. «Paljud inimesed arvavad, et Pringlesi krõpsud on maitsestatud mõlemalt poolt,» kommenteeris artikli autor.«Tegelikult maitsestatakse krõpsudel ainult ühte poolt. Kui krõpsud purki pannakse, siis puutuvad nad omavahel kokku, mistõttu osa maitseainest ka teisele üle kandub. Sellepärast jääbki meile mulje, et neid maitsestatakse mõlemalt poolt.»

Seega, selleks et saada kõige rohkem maitset, tuleks krõps pöörata tagurpidi, nii et maitseained otse keelele jõuaks.

Täiesti normaalne on süüa krõpse ka teistpidi. Näiteks on ettevõte ise reklaaminud, et krõpse võib süüa ka nii, et paigutad kaks krõpsu suhu nii, et need moodustaksid nagu linnunoka.