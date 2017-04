Starbucksi baristad paluvad kliente, et nood ei telliks uut hitt-toodet

Uus toode tuli menüüsse limiteeritud ajaks, kuid klientide seas on Unicorn Frappuccino juba väga menukaks saanud, vahendab today.com. Probleem on aga selles, et Starbucksi töötajad ei soovi seda toodet üldse teha.

Ühe barista video, kus ta palus kliente mitte uut toodet tellida, läks sotsiaalmeedias lendu ja on saanud palju vastukaja.

«Ma pole kunagi oma elus teinud nii palju frappuccio'sid ja mu käed on täiesti kleepuvad,» kurtis ta. «Mul on ükssarviku jama kõik kohad täis, nii juuksed kui ka nina. Ma pole kunagi oma elus nii stressis olnud.» Ta lõpetab video palvega: «Jumala ja kõige eest, mis on maailmas hea, ärge palun tellige ükssarviku frappuccio't.»

Teine barista lisas oma seinale pildi, kuhu alla kirjutas suurte tähtedega: «MA OLEN KAETUD ÜKSSARVIKU VEREGA.»

Ükssarviku frappuccino't valmistatakse jääst, mangosiirupist, piimast ja «haldjatolmust», mis on tegelikult lihtsalt värvitud suhkur.