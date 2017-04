Hea teada: need toidud võiks kodus olla hädaolukorra tarbeks

Õnnetus ei hüüa tulles, olgu selleks elektri kadumine, auto katkiminek või mõni äärmuslik, kogu riiki puudutav sündmus. Seepärast on oluline, et kodus oleks piisavalt veevarusid ning energiat andvaid toite juhuks, kui peate perega sinna jääma ning poeskäimine pole võimalik.

Portaal SimpleMost pakub välja kaheksa toiduainet, mis võiksid köögikappides igaks juhuks olemas olla.

Vesi. Veevarusid tuleb võtta kui pere kõige olulisemat energiaallikat. Inimene suudab elada veeta maksimaalselt kolm päeva, mistõttu ole kindel, et hädaolukorras on võimalik kiirelt liitrite kaupa vett kõrvale panna juhuks, kui vesi peaks majapidamises otsa lõppema. Vett tuleks arvestada keskeltläbi 1,5 liitrit inimese kohta päevas.

Konservid. Kui kodus peaks kaduma elekter ja toiduvalmistamise võimalus, siis on hea, kui käepärast on kergesti söödavad ja kaua säilivad konservid. Nende puhul tasub aga jälgida, et need ei sisaldaks väga palju soola, mis tekitab suurema janu.

Pähklivõi. See on hea rasvade ja mineraalainete allikas, mida keha samuti vajab.

Küpsised või kuivikud. Need on saiast-leivast etem versioon, sest säilivad kauem. Võimalusel eelista täisteraküpsiseid, milles on vähe soola ja suhkrut.

Kuivatatud puuviljad. Need on samuti hea variant, sest säilivad kaua, annavad energiat ning on maitsvad. Seega varu koju mitu pakki rosinaid, kuivatatud banaane, õunu, aprikoose jm.

Valgu- või müslibatoonid. Mõlemad on kauasäilivad ning annavad kehale vajalikku energiat ja täidavad selle valguvajaduse. Püüa valida batoonid, milles on vähem suhkrut.

Beebitoit. Kui peres on väike järeltulija, siis kindlasti ei tohi teda unustada. Beebi tundlik organism vajab samuti talle sobivat toitu. Seepärast pane kõrvale piimapulbrit ning hoolitse, et selle valmistamiseks oleks võimalik kasutada ka keedetud või pudelivett.

Mahl/siirup või spordijook. Kui vesi on joogiks parim valik, siis pikapeale tüütab see ära ning varuks võib hoida jooki, mida veega lahjendada. Hea valik on mahl, siirup või spordijook, mille magus maitse meeldib eelkõige lastele. Kui võimalik, eelista täismahlu.