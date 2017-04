Kolm miljonäri jagavad oma kasulikumaid säästunippe

Säästmise ja rikastumise osas tasub kuulata soovitusi miljonäridelt ja teistelt edukatelt inimestelt, kes on oma elujärje eest ise vastutanud. CNBC vahendab nõuandeid, mis on edu toonud kolmele mehele.

Automatiseeri oma sissetulek ja maksed. Grant Sabatier rahablogist «Millennial Money» suutis kasvatada oma pangakontol kahest dollarist terve miljoni. Viie aasta jooksul otsis mees pidevalt lisaraha teenimise võimalusi ning säästis poole oma sissetulekust, mille järel oligi tema kontol lõpuks seitsmekohaline number. Sabatier peab väga oluliseks, et talle tehtavad maksed oleks automaatsed ning kogu sissetulek ei tuleks ühele kontole. Ta rääkis oma töökoha personaliosakonnaga, kes kandis talle osa palka tava-, osa säästukontole. Samamoodi võib ka ise lihtsalt osa palgast kanda eraldi kontole ning määrata hädavajalikud kulud püsimakseteks (näiteks telefoniarve). Nii ei teki tema sõnul kiusatust, et kasutaksid raha säästukontolt, vaid pead arvestama ja toime tulema selle rahasummaga, mille oled endale näiteks kuuks ajaks ette andnud ning sellega ära elama.

Oma mitut sissetulekuallikat ning säästa suurem osa sellest. Ameerika näitlejal, saatejuhil ja koomikul Jay Lenol on vähemalt kaks sissetulekut olnud alates sellest ajast, mil ta alustas tegevust koomikuna. Ta lubas väiksema palga endale kulutamiseks ning teise, suurema jättis pangakontole säästmiseks. Ta jätkas selle harjumusega ka siis, kui tema karjäär hoogustus ning elujärg paranes. Kui ta juhtis NBC saadet «The Tonight Show», siis samaaegselt broneeris end ka aastas vähemalt 150 komöödiašõule esinema. Nii ei pidanudki ta säästukontot puutuma ning suurem osa «The Tonight Show» palgast on tal väidetavalt senimaani kulutamata, sest selleks pole lihtsalt vajadust.

Jälgi 50-30-20 protsendi reeglit. Edulugu iseloomustab ka rahablogi «The Penny Hoarder» pidajat Kyle Taylorit, kes on oma elu nullist üles ehitanud. Tema kasutas 50-30-20 protsendi reeglit, mil 50 protsenti sissetulekust läheb otse pangakontole säästudeks ja hädaolukordade tarbeks, 30 protsenti läheb igapäevakulude katteks ning 20 protsenti meelelahutuseks. Taylori sõnul annab protsendireegli järgimine aja jooksul finantsvabaduse ning kontrolli oma rahaotsuste üle, mis peavad alati olema mõistlikud.