Kümme asja, mida teevad rikkurid raha säästmiseks

Suurem osa tänaseid miljonäre on tegelikult oma elu ise nullist üles ehitanud, mitte pole pärit jõukast perest. Nad on näinud palju vaeva ja teinud tööd ning väldivad seepärast ka priiskamist, et mitte kogu seda pingutust raisku lasta.

Rahablogi MoneySavingDude esitab kümme tegu- ja mõtteviisi, kuidas rikkad enamasti rahasse suhtuvad ning kuidas nad oma varandust käest ei lase.

Nad maksavad esmalt endale. Suur osa inimesi säästab selle rahasumma, mis jääb igapäevakulutustest üle. Tegelikkuses peaksid ennekõike tegema ülekande oma säästukontole ning seejärel kulutama seda raha, mis jääb alles. See garanteerib, et säästad iga kuu kindla summa ning võid seda ajapikku suurendadagi. Proovi alustada näiteks kümne protsendi sissetuleku kohesest säästmisest ning 90 protsendiga võid seejärel katta igapäevased kulutused.

Nad jälgivad eelarvet. Võibolla ei aja jõukas inimene päris igale sendile näpuga järge, kuid kindlasti on ta seda mingil eluperioodil teinud. Siiski on ta praegugi üldjoontes teadlik, kui palju kulub tal kuus eluasemekuludele, autole, toidule, meelelahutusele jm. Ta tahab olla kindel, et kasutab oma raha otstarbekalt ning see ei kulu tühistele asjadele.

Nad elavad alla oma võimete. Enamik miljonäre ei hooplegi tegelikult oma rahaga. Nad käivad küll korralikult riides ja lubavad endale ka luksust, kuid ei kipu sellega priiskama, vaid säilitavad vahepealse normi.

Neil on hea krediidiskoor. Rikkuritele ei meeldi raha laenata, kuid vahel on neilgi seda vaja näiteks ettevõtte laiendamiseks, uue loomiseks jm. Küll aga pole neil raske vajadusel laenu saada, sest enamjaolt on neil tänu mõistlikele kulutustele ja äritegevusele ka hea krediidiskoor, mis lihtsustab laenu küsimist.

Nad investeerivad. Kel vähegi on elus paremini läinud, see teab, et pelgalt säästukonto omamisest ühel hetkel enam ei piisa. Seepärast panevad jõukad inimesed oma raha kasvama ning jälgivad oma investeeringuid hoolikalt. See on ka põhjuseks, miks ei pea nad ühel hetkel enam järjepidevalt tööd rabama ning saavad rahulikult pensionipõlve nautida.

Nad kannavad oma asjade eest hoolt. Seda tehes saad olla kindel, et ei pea igal aastal ostma uut autot, eluaset, telekat jm, sest see oleks lihtsalt raiskamine. Lisaks oma asjade hooldamisele tasub panustada nende kvaliteeti, et neid ei peakski aegajalt uute vastu vahetama. Hea näide siinkohal on Warren Buffett, kes kuulub maailma rikkamate meeste hulka, ent sõidab 6-7 aastat vana Cadillaciga.

Nad valivad õige partneri. Lahutus on väga kulukas ning võib osast varast ilma jätta. Kindlasti ei taha seda kogeda rikas ega vaene. Seega tasub enne abiellumist kümme korda järele mõelda, kas oled endas ja partneris täiesti kindel. Ei tasu ametlikult siduda end inimesega, kelle puhul tekib siiski kahtlusi ning kes võib sind majanduslikult ära kasutada.

Nad mõtlevad perele. Ka laste üleskasvatamine on kulukas ning vaid üks sissetulek ei pruugi selleks piisav olla. Laste saamine on tähtis otsus ning enne seda peaks teadma, kas paari tulevik on nii kindel, et neil jätkuks raha laste üleskasvatamiseks, nende hariduseks, meelelahutuseks ja jääks üle ka hädaolukordadeks.

Neil on mitu sissetulekuallikat. See lahendab nii laste kasvatamise kui ka muud murekohad, sest annab tuleviku osas suurema kindluse. Samamoodi on elu ettearvamatu ning võib ette tulla, et jääd ühest sissetulekuallikast ilma – siis pole kõik veel hukas, kui midagi on veel varuks. Seepärast ei toetu suurem osa rikkureid vaid ühele tuluallikale, vaid neil on mitu asja korraga käsil.