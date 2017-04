20 asja, mida ei tohiks kunagi esmakohtumisel öelda

Raamatu «Hästi öeldud! Esitlused ja vestlused, mis toovad tulemusi» autor Darlene Price sõnul võivad sõnad, eriti halvasti valitud sõnad, rikkuda esmamulje, vahendab The Independent.

Ta lisas, et kui inimene on närvis, siis võib ta öelda asju, mida ta ei mõtle ja rääkida kiiremini kui tavaliselt. Siin on rida asju, mis tasuks siiski ütlemata jätta:

«Ma vihkan seda ettevõtet. Mu ülemus on tropp.»

Price'i sõnul ei lammuta miski esmamuljet kiiremini kui negatiivsus. Isegi kui see, mis sa ütled on tõsi, on selline lause parem jätte ütlemata, kui tegemist on ärikohtumisega. Kui sul on kellegi vastu midagi, siis jaga oma probleemi parem inimesega, kes saab reaalselt teha midagi, mitte oma uue tuttavaga.

«Kui palju sa teenid?»

Palga suurus on iga inimese isiklik asi ja selle kohta pärimine on ebaviisakas, sest võib panna teise inimese tundma, et teda rünnatakse.

«Vabandust, et ma tülitan.»

Miks sa ütled, et sa tülitad? Etiketiekspert Barbara Pachteri küsis, et kui sa millegi pärast vabandust palud, mida sa veel pole teinud, siis miks sa seda ikkagi teed? Kui sa ennast tutvustad, siis kasuta pigem väljendit «Vabandust, kas teil on hetk aega?».

«Mida sa arvad meie presidendist?»

Etiketi üldreegel on, et esmakohtumisel ei tohiks poliitikast rääkida, kuna kõigil on oma arvamus, kuidas asjad peaksid toimima.

«Kas sa usud jumalasse?»

Võib tunduda küll väga loogiline, et sellest esmakohtumisel juttu ei tehta, kuid neid juhuseid on siiski.

«Ma olen gei/hetero»

Sinu seksuaalorientatsioon ei ole kindlasti vajalik esmakohtumisel ära märkida. Price'i sõnul võib sellest rääkimine paljudes tekitada ebamugavust või lausa ahistamise tunnet.

«Millal sa sünnitad?»

Kui arvad, et naine on rase, kuigi ta tegelikult ei ole, on sellest olukorrast väga raske välja tulla. See on naisele tohutu solvang.

«See on võimatu»

Kui vestluse teemaks on probleemi lahendamine, siis iga lahenduse peale «see on võimatu» kaardi välja käimine näitab vestleja negatiivsust ja usalduse puudumist.

«Kas sa kuulsid, et... ?»

Teistest tagarääkimine võib tunduda küll lihtne ja kerge viis tutvust alustada, kuid võib tegelikult eos selle tutvuse ära rikkuda. Nimelt jääd sa teisele inimesele igaveseks meelde inimesena, kes teisi taga räägib ja seetõttu ei pruugi ta sind usaldada.

«Mulle meeldib su kleit»

«Esmakohtumisel teise inimese riiete või asjade kommenteerimine – isegi kui see on komplimendina mõeldud – ei ole kõige parem mõte,» sõnas Price. «See on liiga isiklik ja ei sobi. Kui oled inimesega juba tuttavamaks saanud, siis võid neile hakata vaikselt komplimente tegema.»

«Mul on lahutus pooleli»

Kui oled läbi elamas midagi rasket, siis võib tekkida tahtmine seda jagada oma uue kolleegi või kliendiga, kuid parem ära tee seda. «Väldi isiklikke teemasid, kui oled kellegagi ärikohtumisel,» sõnas Price.