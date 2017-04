11 juurvilja, mille võid pärast söömist uuesti kasvama panna

GoodHousekeeping pakub välja 11 ideed, millised puu- ja juurviljad saab uuesti kasvama panna.

Rooma salat. Salatijuure saab uuesti mulda torgata, jätta see päikese kätte ja regulaarselt kasta. Salat hakkab mühinal kasvama.

Mugulsibul. Mugulal tuleb kuivada lasta ning seejärel panna see potti ja kasta. Sibul hakkab kergesti rohelisi võrseid kasvatama, mille saad lõigata näiteks võileiva peale või salatisse.

Basiilik. Esmalt tuleb panna basiilikuvarred veega täidetud anumasse ning vett igapäevaselt vahetada. Õige pea hakkab basiilik juuri alla ajama. Kui need on kasvanud paari sentimeetri pikkuseks, võid basiiliku mulda istutada.

Kasvama pandud küüslauk. / GoodHousekeeping/Pinterest

Seller. Jäta juurikas kolmeks päevaks veega kaetud taldrikule. Kui selle keskelt hakkavad arenema uued lehed, võid selle potti istutada ja kanda selle eest hoolt nagu mistahes teise taime eest.

Talisibul. Selle võrsed tuleb esmalt kasvama panna piklikusse anumasse. Taim hakkab arenema kümne päeva jooksul.

Küüslauk. Pika aja jooksul hakkab ka küüslaugumugul juuri alla ajama. Kui sellise leiad, pane see veega täidetud läbipaistvasse anumasse ja lase sel veel kasvada, et saaksid selle õige pea potti istutada.

Ingver. Piisab, kui nopid välja paar võrsetega ingverivart ning istutad need potti. Kui armastad ingverit toitudes ja jookides kasutada, pead seda proovima.

Bataat ehk maguskartul. Üllatav, aga isegi võrseid ajama hakanud maguskartuli võid esialgu läbipaistvasse anumasse valgust koguma pista. Kui maguskartuli külge on arenenud juba piisava pikkusega juurestik, siis eemalda see õrnalt vilja küljest ja pane mulda.

Ananass. Selle jäigad lehed on tegelikult tee uue vilja arenemiseni, mida võib nupukas aednik proovida. Lõika maha ananassi „kroon“ ning jäta see esialgu vette nõrguma. Umbes kolme nädala möödudes näed välja arenemas juurestikku, mille järel on ananass valmis mulda istutamiseks. Mõne kuu möödudes kasvab sellest ananassitaim.

Seened. Nende kasvatamiseks tuleb kasutada valget peenikest niidistikku. Pane see pruuni paberkotti ning jäta niiskesse kohta seisma. Kui sellel kolm kuud silma peal hoiad, võid selle aja järel oma salatisse seeni lisada.

Avokaado. Avokaado kasvatamiseks tuleb võtta selle suur seeme, torgata sellesse hambaorgid ning hoida avokaadoseemet topsis osaliselt vee sees. Kahe kuu jooksul hakkab arenema juur ning seejärel võib topsi lisada ka väetist. Vaata lähemalt videost.