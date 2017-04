Toidud su külmikus, mis aeguvad kiiremini kui karta oskad

Seega ära usalda alati toidu välimust, vaid viska see siiski minema, kui säilivuskuupäev on möödunud või toode on juba liiga pikalt avatuna seisnud.

Delikatessliha. Plastikust pakend ega ka mitte kiletamine ei hoia lihatoodet kauem värskena. Kui pakend on avatud ning lihaviilud üksteisest eraldatud, hakkab nende värskus ajapikku kaduma. Enamasti tuleks need ära tarbida kolme kuni viie päeva jooksul alates ostmisest, kuigi need peaks olema söömiskõlblikud maksimaalselt kümne päeva jooksul. Kui liha pind muutub limaseks ning see hakkab äädika või pärmi järgi haisema, on aeg see ära visata.

Küüslauk. Parim on küüslauku hoida pimedas ja kuivas kohas, kuid ka siis oleks see hea ära süüa nädala jooksul, mitte lasta sel kauem seista. Hakitud küüslauk hakkab oma maitseomadusi kaotama juba loetud tundide jooksul. Kui küüslauguküüs hakkab juba võrseid välja ajama, on viimane aeg see minema visata.

Munasegud. Näiteks munavalgete segu või pannkoogitainas võib kinnises pakendis säilida kuude kaupa, kuid kui selle avad, siis tarbi ära võimalikult kiiresti. Sama kehtib siis, kui pakend on kannatada saanud ning on võimalus, et õhk pääses sellele ligi.

Peekon. Toores peekon tuleks toiduohutusspetsialistide väitel ära praadida paari päeva jooksul, praetud peekon säilib maksimaalselt nädala.

Majonees. Selle säilivustähtaeg on märgitud üsna pikk, kuid see ei kehti siis, kui oled purgi juba avanud. Kui see unustatakse toatemperatuurile seisma, hakkab majonees päris kiiresti halvaks minema. Kui see on niiviisi seisnud üle kahe tunni, viska see minema. Külmikus hoitud majonees tuleks ära süüa hiljemalt kahe kuu jooksul, omatehtud majonees aga viie päeva vältel.

Toidujäägid. Isegi kui need on pandud tihedalt suletud karpidesse, siis parem on, kui sööd need ära kahe-kolme päeva jooksul. Siin tasub samuti silmas pidada, et toit ei ununeks toatemperatuuril seisma.

Vein. Kui veinipudeli avad, hakkab sellele ligi pääsev hapnik veiniühendeid lagundama. Isegi kui säilitad veini külmas ja suletuna, siis hakkab see oma maitset kaotama ning on paari-kolme päeva pärast joomiseks kõlbmatu.

Tomatit sisaldav kaste. Nii nagu iga teinegi valmiskaste, hakkab ka tomatikaste õhuga kokkupuutel oma värskust ajapikku kaotama. Pea meeles, et säilivustähtaeg kehtib ka siin vaid suletud toote puhul ning avatud tomatikaste tuleks ära süüa viie päeva jooksul.