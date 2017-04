Kuus kuldreeglit tervislikuks grillihooajaks

Osta kvaliteetliha. Tervislikum on iga sellise looma liha, kes on kasvanud võimalikult loomulikus keskkonnas ning saanud vältida hormoonide ja antibiootikumite jm tarbimist, vahendab Reader's Digest. Seega osta võimalusel liha neilt ettevõtetelt või talunikelt, kes peavad lugu jätkusuutlikust ja loomasõbralikust kasvatusest.

Ära unusta marinaadi. See mitte vaid ei tee grilltooteid maitsvamaks, vaid ka turvalisemaks – teadlased on tõestanud, et liha marineerimine vähendab selles vähkitekitavaid ühendeid kuni 90 protsendi võrra. Põhjus võib olla selles, et marineerimine juhib kartsinogeenidest keemilised lähteained välja. Seega kasuta marineerimisel julgelt oliiviõli, küüslauku, sidrunimahla, soola-pipart, sinepit jm.

Burger mitmekesisemaks. Kui valmistad grillil burgerit, siis piirdu lahjema lihaga (kana, kalkun) ning rikasta seda teiste koostisosadega nagu grillitud sibulad või seened, juust, tomatid, spinat, lehtsalat jm. Et burgeris oleks veel rohkem seedimist soodustavaid kiudaineid, võid saia asemel valida täisterakukli.

Grilli liha koos juurviljadega. Mitmed vitamiinid ja mineraalained, näiteks raud ja C-vitamiin imenduvad organismis paremini, kui neid sisaldavaid toiduaineid korraga süüa. Seega lükka vardasse näiteks liha, kala ja krevetid koos brokoli, paprika, kirsstomatite, sibulate ja seentega. Juurviljade osas piisab, kui hõõrud neid kergelt oliiviõliga ning maitsestad endale meelepäraste maitseainetega.

Vähenda portsjoneid ning lisa rohelist. Grillipeol kiputakse väga kergesti üle sööma. Selle vältimiseks kuhja esmalt taldrikule salatit ja juurvilju ning alles seejärel lisa lihatükk. Sellegi võid sõbraga pooleks teha ning juurde võtta alles siis, kui taldrik tühi ning kõhus veel ruumi leidub.

Piirdu kergete lisanditega. Rammusa liha kõrvale piisab toorsalati söömisest. Kartulisalat või muu hapukoore ja majoneesiga salat teeb kõhutäie raskemaks ning pole tegelikult vajalik.