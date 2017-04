16 maailma kõige kallimat ainet

Siin on nimekiri 16 maailma kõige kallimast materjalist, kusjuures kuld ei ole isegi mitte esikolmikus.

16. Safran – 11 dollarit gramm

/ Scanpix

See maitseaine on unikaalne kombineerides endas imelise maitse ja tervislikkuse. Selle tootmisprotsess võtab tohutult aega ja energiat.

15. Kuld – 56 dollarit gramm

/ Scanpix

Tõenäoliselt kõige tuntum metall, mis on suur sõber paljudele naistele. Kulda on imetletud sajandeid ja tihti on ilusaid ja häid asju on võrreldud just kullaga.

14. Roodium – 58 dollarit gramm

/ www.brightside.me

Roodium kuulub plaatinametallide gruppi ja ta on ülimalt haruldane. Ühes tonnis maakoores on umbes 0,001 grammi roodiumi.

13. Plaatina – 60 dollarit gramm

/ Scanpix

Plaatina on väga haruldane väärismetallide hulka kuuluv metall. Sarnaselt kullaga, on ta väga vastupidav hapetele, leelistele ja muudele ühenditele.

12. Metamfetamiin – 100 dollarit gramm

/ Bullit Marquez/AP

See on see, mida seriaali Breaking Bad peategelased valmistasid. Metamfetamiin on seadusega keelatud.

11. Ninasarviku sarv – 110 dollarit gramm

/ DAVID MDZINARISHVILI/REUTERS

Sarved on väärtuslikud oma raviomaduste poolest. Salaküttide tõttu on ninasarvikud väljasuremisohus.

10. Heroiin – 130 dollarit gramm

/ www.brightside.me

Opioid, mis tekitab ülimalt kergesti sõltuvust.

9. Kokaiin – 236 dollarit gramm

/ Scanpix

Ka see narkootikum ei tee tarvitajale head. Kokaiini hind on heroiini omast kallim, sest seda peetakse puhtamaks ja naturaalsemaks.

8. LSD – 3000 dollarit gramm

/ www.brightside.me

LSD on tuntuim ja tugevaim hallutsinogeen. Tema valmistamine on keerukas, mistõttu on tal ka kõrge hind.

7. Plutoonium – 4000 dollarit gramm

/ www.brightside.me

Aktinoid, mis on uraani kõrval üks levinumaid tuumapommi valmistamise algmaterjale.

6. Painite’ vääriskivi – 9000 dollarit gramm

/ www.brightside.me

See kivi on nii haruldane, et väga vähesed inimesed teavad selle olemasolust. Tegemist on oranži-punase-pruunikirju mineraaliga, mis avastati vaid 65 aastat tagasi.

5. Taaffeite’ vääriskivi – 20 000 dollarit gramm või 4000 dollarit karaadi kohta

/ www.brightside.me

Haruldane lillat, roosat, punast või valget värvi kivi. Tegemist on teemandist miljon korda haruldasema kiviga.

4. Triitium – 30 000 dollarit gramm

/ www.brightside.me

Veidi vähem kui pool kilo selle gaasi tootmist maksab umbes 15 miljonit dollarit.

3. Teemant – 55 000 dollarit gramm

/ STEFANO RELLANDINI/REUTERS

Kõige kuulsam vääriskivi maailmas ja iga naise parim sõber.

2. Kalifornium – 25-27 miljonit dollarit gramm

/ www.brightside.me

Kõige kallim keemiline element.

1. Antiaine – 62,5 triljonit dollarit gramm

/ www.brightside.me

Kõige kallim aine Maa peal. Ühe milligrammi tootmiseks kulub umbes 25 miljonit dollarit. Teoorias peaksime tulevikus saama kasutada antiainet kütusena kosmoselaevades.