Uus Ikea toode võib majapidamises säästa sadu eurosid

Rootsi mööbligigandi disaineritele anti ülesanne muuta patareikujuliste akude laadijat. Patareikujuliste akude laadija ei ole tegelikult midagi uut, kuid selle ümber disainimine on tingitud asjaolust, et akulaadijad on tihti kallid ja näevad koledad välja.

/ Tootja foto / ikea.com

«Meie kliendid ütlesid meile, et nad kasutaksid küll patareikujulisi akusid, kui nende laadija näeks ilusam välja. Samuti ununeb inimestel, milline aku on täis ja milline tühi ning kui lõpus on vaja mõnele seadmele patarei panna, siis on lihtsam osta täispakk uusi patareisid,» kommenteeris Ikea Austraalia kodumööbli ekspert Helen Longford. «Samuti leiti, et akulaadijad on liiga kallid.»

Nende ülesanne oli luua midagi ilusat, märkamatut ja taskukohast.

Ikea sõnul peaks üks patareikujuline aku üle elama kuni 1500 tavalist patareid.