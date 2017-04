Hea teada: kuidas saada konservikarp lahti ilma avajata

Noa abil. Selleks on vaja teravat ning laia teraga nuga, omajagu jõudu ning kindlasti ettevaatlikkust, vahendab ActivistPost. Õige nurga all saad noatera ilusti konservipurgi sisse suruda ning järjest teha selle äärtesse sisselõiked, kuniks saad kaane kätte. Inimene, kes videos sedaviisi talitab, on tõeline professionaal, sest see nõuab täpsust ja ettevaatlikkust.

Lusika abil. See nõuab rohkem tugevust ja püsivust. Kasuta lusikaotsa, et konservikarbil asuvaid sooni surumisega nõrgendada. Jätka kaane survestamist, kuniks kaanele augu sisse saad.

Käsitsi. See on parim meetod välitingimustes kasutamiseks, sest selleks pole vaja tööriistu ega suuremaid oskusi. Pane konservikarp vastu betooni, asfalti või muud tugevat pinda, kaas suunaga selle vastu ning liiguta karpi kiiresti ja tugevalt. See nõrgendab kaane survet oluliselt. Kui kaanele on tekkinud juba hulk täppe ja kriime, võid proovida, kas kaas hüppab karbi külgedelt pigistades lahti. Kui eriti veab, on kaane sisse hõõrumisega juba auk tekkinud.