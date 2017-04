Seitse väikest saladust ideaalsete pannkookide valmistamiseks

Pannkoogirestorani International House of Pancakes perenaine Marie Grimm annab toiduportaali Delish vahendusel nõuandeid, kuidas saada alati kaunilt kuldpruunid ning kohevad pannkoogid.

Ära pinguta taina segamisega üle. See on üks peamisi vigu, et tainast segatakse kümneid minuteid, et saada sellest välja iga väike klomp. Nende vältimiseks raputa jahu läbi sõela ning suru taina sees katki vaid suuremad tükid – väiksemaid juba valminud pannkoogis ei märkagi.

Jahuta koostisosad maha. See soovitus käib sisuliselt iga küpsetise kohta. Nimelt peaksid koogi vedelad koostisosad taina sisse segama jahedana. Toatemperatuuril seisnud või isegi veel soojem õli, vesi, piim ja munad seevastu soojendavad taina sees ka gluteeni ning tekitavad sellega keemilisi reaktsioone, mis võivad pannkoogi tekstuuri sootuks rikkuda. Seega jäta need koostisosad kindlasti seniks külmkappi, kui neid veel tainasse pole vaja lisada.

Unusta või. Kui kasutad pannkookide praadimisel võid, siis jätab see neile mustrilise pealispinna, mitte ühtlaselt kuldpruuni välimuse. Seepärast tasub või unustada juhul, kui pannkookide välimus on sulle oluline. Kui vajad rasvainet selleks, et et vältida kookide kleepumist panni külge, siis võid seda paberiga hõõruda ka juba eelnevalt külmale pannile. Nii on see ühtlaselt pannile jaotunud ning koogid ei upu rasva sees.

Pann olgu tulikuum. Kindlasti ei tohi tainast suvalisel hetkel pannile küpsema valada, vaid peab selgeks tegema, et see on vähemalt keskmisele kuumusele soojenenud. Vastasel juhul ei tule vähemalt paarist esimesest pannitäiest midagi välja.

Ära jälgi vaid õhumulle. Enamasti pööratakse pannkook ümber seda silmas pidades, et selle pinnale on tekkinud väiksed õhumullid. Kui su eesmärgiks on krõbedad kuldsed pannkoogid, siis oota siiski selle hetkeni, mil kook pole enam ühestki servast vedel ning selle pealispind tundub kuiv. Kook võib mõõdukal kuumusel ühelt poolt küpseda julgelt mitu minutit. Mullid aga hakkavad ilmuma juba siis, kui kook on alles poolenisti läbiküpsenud.

Mõtle koostisosade omadustele. Pannkookidega saab lõputult erinevaid maitseid katsetada, lisades tainale riivitud õuna, banaani, rosinaid, šokolaadikreemi jms. Banaanid võivad aga teha taina rohkem venivaks ja koogid raskesti koospüsivaks, õun lisab niiskust jm. Seepärast ei tasu neid koostisosi klassikalises pannkoogis liiga palju kasutada või tuleks vastavalt sellele taina konsistentsi jälgida – liiga vedelale lisada rohkem jahu jm.

Ära oota serveerimisega. Kõige maitsvam on pannkook siiski otse pannilt tulnuna. Mida kauem need seisavad, seda vintskemaks ja kuivemaks muutuvad ning seda viga ei paranda oluliselt ka nende ülessoojendamine.