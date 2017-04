Vahvlihaldjad avavad Tallinnas kohviku

Vahvlihaldjate tegevjuhi Liisel Vellendi sõnul avab kohvik uksed uuenenud Balti jaama turul 19. mail, kirjutab Saarte Hääl.

«Kohvik on olnud meie väike salaunistus algusest peale ja elu on läinud seda rada, et eelmise aasta lõpul saime käed löödud Astri Grupiga, kes avab järgmisel kuul Tallinnas uuenenud Balti jaama turu,» rääkis ettevõtja. «Oleme turu kioskitest Balti jaama turu poolt esimesed ehk loodetavasti kõigile huvilistele oma roosa majakesega nähtavad ja äratuntavad.»

Kohvik Vahvlihaldjad ei ole ainult vahvlikohvik, kuigi see saab Vellendi sõnul olema tõepoolest kõige esinduslikuma vahvlitäidiste valikuga koht.