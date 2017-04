Coca-Colat püütakse kummalise valemiga tervislikumaks teha

Kiudainetega karastusjooki Coca-Cola Plus tutvustati esmakordselt tänavu veebruaris Jaapanis, vahendab Business Insider. Ettevõte nägi palju vaeva, et töötada välja jooki, mis oleks ühtaegu suhkruvaba, madala kalorsusega ning sisaldaks viis grammi kiudaineid pudeli kohta.

«Me otsime võimalusi lisada oma tooteportfelli mitmekesisema funktsiooniga jooke,» teatas Coca-Cola juhtkonna liige James Quincey teisipäeval. Coca-Cola Plus kuulub tema sõnutsi kiiresti populaarsust koguvasse karastusjookide segmenti, mille eesmärgiks on sobituda mitmekülgse ja tervislikuma toitumisega.

See-eest ei avalikustanud ettevõte veel, kus ja kui palju on uut toodet plaanis müüma hakata. Kindel on aga see, et karastusjookide kustuma hakanud populaarsust üritatakse uuesti kasvatada ning seda loodetakse teha just nende tervislikemate versioonidega.

Seni on Coca-Colal madala kalorsusega jookide turuletoomine hästi õnnestunud. Ettevõte on kinnitanud, et Coca-Cola originaalretseptist ei loobuta kunagi, küll aga toodetakse tarbijate soove ja maitse-eelistusi jälgides edaspidigi suhkru- ja kalorivabu karastusjooke (Diet Coke, Coca-Cola Life ja Coca-Cola Zero, lisaks nende kofeiinivabad variandid).