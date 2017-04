Ikea kuulsast sinisest kotist valmis tuhandeid eurosid maksev disainerikott

Balenciaga disainerid on ilmselt suured Ikea fännid, sest hiljuti tuli moemaja välja uue sinise käekotiga, mis näeb kahtlaselt sarnane välja mööbligigandi sinise kotiga, vahendab adweek.com. Kahe peaaegu et identse käekoti suurim erinevus on aga hind – kui Ikeas maksab kott vaevalt 99 senti, siis tuleb disainerikoti eest välja käia 1695 eurot.

Ikea töötajatele tegi aga disainerikott nalja ning nad otsustasid uue toote enda kasuks töötama panna. Ei läinud kaua aega, kui Ikea reklaamiga tegelev ettevõte Acne tuli välja reklaamiga, kus õpetati inimesi vahet tegema päris Ikea koti ja disainerikoti vahel. Reklaamis seisis:

Kuidas ära tunda originaalset Ikea Frakta kotti:

Raputa seda. Kui see krabiseb, on tegu originaaliga. Multifunktsionaalsus. Sa võid selles kanda nii hokivarustust, kive kui ka vett. Määri seda mudaga. Tõelist Frakta kotti saab puhastada aiavoolikuga vett peale lastes. Voldi ta kokku. Kas sa saad oma koti kokku voltida, nii et see mahuks väikesesse käekotti? Kui vastus on jah, siis võid end õnnitleda, tegemist on originaaliga. Vaata sisse. Õigel kotil on autentne Ikea logo. Hind. Vaid 0,99 €

/ adweek.com

Acne loovjuhi Johan Holmgreni sõnul tuli mõte uuele tootele reklaamiga vastata väga kiiresti. «Ma tahtsin kiiresti tegutseda, seega helistasin Ikea loomekeskuse juhile Morten Kjaerile. Ta oli ideest vaimustuses,» sõnas Holmgren. «Päeval, mil Balenciaga oma kotiga välja tuli, ütlesin, et peame oma reklaami valmis saama kahe tunniga. Pöördusime oma moefotograafi Anders Kylbergi poole, kes pildistas kotti stuudios sama valgustusega, nagu oli pildistatud Balenciaga kotti. Veel samal päeval saatsime valmis reklaami kõikidele turgudele.»

Balenciaga pole veel kinnitanud, et käekoti idee pärineb Ikeast, kuid on raske uskuda, et see ei pärine. Holmgreni sõnul toimis moemaja ettearvamatult ja geniaalselt. «Mulle meeldis see flirt. Ja ma mõtlesin, et miks mitte vastu flirtida? Nii me tegimegi.»

Ikea pressiesindaja sõnul on mööblipood meelitatud Balenciaga uuest tootest. «Me oleme väga liigutatud, et Balenciaga uus kott sarnaneb Ikea ikoonilise sinise kotiga.»