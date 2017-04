Vaata, kui palju maksab Big Mac 23 riigis

McDonald’s on üks tuntumaid kaubamärke maailmas, vahendab Insider. Kiirtoiduketil on restorane 121 riigis ja igas riigis on menüü olenevalt kohalikust kultuurist natukene erinev. Üks, mis on aga kõikides kiirtoidurestoranides sama, on Big Maci burger.

Kuna enamikes riikides on aga oma valuuta, siis Big Maci hinnad teisendatud eurodeks.

Šveits – 6 eurot

Norra – 4 eurot

USA – 4,60 eurot

Brasiilia – 4,35 eurot

Kanada – 4,20 eurot

Austraalia – 3,90 eurot

Uus-Meremaa – 3,86 eurot

Ühendkuningriigid – 3,60 eurot

Lõuna-Korea – 3,53 eurot

Pakistan – 3,27 eurot

Jaapan – 3,17 eurot

Eesti – 3,10 eurot

Hiina – 2,55 eurot

Egiptus – 2,37 eurot

Hong Kong – 2,27 eurot

India – 2,20 eurot

Mehhiko – 2,17 eurot

Indoneesia – 2,16 eurot

Lõuna Aafrika Vabariik – 1,92 eurot

Venemaa – 1,88 eurot

Malaisia – 1,82 eurot

Ukraina – 1,44 eurot