Retsept: Kaukaasiapärane sealiha köögiviljahautisega

Figuurisõbralikkus on juba pikemat aega meie retseptides läbivaks teemaks ja seetõttu on ka täna valminud roog ideaalne neile, kes soovivad oma kehale rasvasest ja õlis praetud toidust väikese puhkuse anda. Maakaardil võtsime suuna Kaukaasiasse ja valmistasime just sealt pärit ürdiseguga marineeritud sealiha kõrvale mõnusa köögiviljahautise.