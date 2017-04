Kuidas kolleegidele rohkem meeldida?

Kolleegidele rohkem meeldimine ei ole sugugi nii keerukas ja suur ettevõtmine, kirjutab karjäärisait Muse. Põhitõde on see, et iga inimene hindab nii tööl kui väljaspool seda kaaslast, kes on valmis abikäe ulatama.

Tee asju, mida mitte keegi teine ei taha või ei viitsi. Kas oled kunagi kuulnud kedagi pahandamas, et kolleeg keetis uue kohvi, puhastas mikrolaineahju ära või viskas külmikust välja aegunud toiduained? Suurem osa töökaaslastest tahab neist ülesannetest viilida, kuigi enamasti on nende näol tegu ühisvaraga, mida kõik kasutavad ning millesse võiksid ka võrdselt panustada. Kui suudad ennast tõestada kui meeskonnaliige, kes käärib käised üles ning teeb asja lihtsalt ära (mis pole sugugi raske), on võimatu sellega endast ebameeldivat muljet jätta.

Ole rohkemat kui vaid hea kuulaja. Hea kuulamisoskus on meeldiv omadus. Sellest veel parem on aga see, kui inimene lisaks kuulamisele otsustab ka reaalselt aidata. Seega järgmisel korral, kui kolleeg kurdab oma aeglase arvuti või keerulise Exceli faili üle, siis palu, kas võiksite seda koos vaadata ja lahendust otsida. Kui pakud oma abi, saad õige pea kontoris kõige abivalmima kolleegi kuulsuse.

Tee midagi head. Millal viimati tegid midagi meeldivat kolleegide heaks, sest sul oli lihtsalt selline tuju? Komplimendi tegemine või vahel värskete saiakeste toomine pole kellelegi üle jõu käiv. Heategu teeb ka enda meele paremaks ega saa su mainet kuidagi halvendada.