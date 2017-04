Tänavust Eesti parimat toiduainet ähvardab oht lettidelt kaduda

Vabariigi President pr Kersti Kaljulaid andis üle kuldmärgi Eesti parima toiduaine 2017 konkursi võidutootele, milleks on Saaremaa Piimatööstuse Old Saare juust.

«Sellist edu me ei osanud aimata,» kommenteeris Saarema Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine. «Ma isiklikult arvasin, et žürii paneb seda toodet tähele, sest kui me toote välja tõime siis oli näha müügi kasvu.»

Kivine sõnul on tegelikult tegemist vana tootega, mis on välja toodud uuel kujul. «See toode ei ole iseenesest uus. Kui ma Saaremaale tulin (2015. aasta algus -toim.) siis see toode oli olemas aga ta oli teistsuguses pakendis ja teistsugusel kujul. Me muutsime kuju, tegime täielikult uue pakendi, soetasime seadmed ja tõime selle toote turule.

Suur edu «Eesti parima toiduaine» konkurssil võib aga menuka toote mõneks ajaks lettidelt kaotada. «See, et me nii mitmes kategoorias saime võidu oli tõesti üllatus,» kinnitas Kivine. «Me ei olnud valmis seda toodet nii palju varuma. Sellel tootel on küllaltki pikk laagerdumisaeg ja paraku võivad tekkida müügiaugud juba lähiajal. Aga me teeme kõik selleks, et tulevikus oleks toode stabiilselt kindlustatud Eestimaal.»

Kivine kinnitas, et kuigi hetkel ei plaanita toodet eksportida, siis on välismaine turg juba näidanud huvi juustu vastu. «Tuleb olla valmis ka ekspordiks.»

Toodet tunnustasid lisaks ekspertidest koosnevale hindamiskomisjonile ka kultuuri- ja loomeinimeste erižürii, meediažürii ja kaupmeeste žürii, kes otsustasid anda parima toote preemia just Old Saare juustule. Loomeinimeste žüriiliikme, ehtekunstnik Tanel Veenre sõnul võitis juust südamed imelise maitse ja tekstuuriga ning lisaks veenis ka selle pakend, mis on lihtne ja elegantne ja mille alus sobib juustu lõikealuseks.

Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul pakub üle kaheksa kuu küpsenud Gouda-tüüpi Old Saare juust väärikat konkuretsi populaarsetele välismaistele Itaalia tüüpi ja hallitusjuustudele.

«Hindamiskomisjoni liikmed tõstsid esile Old Saare juustu harukordselt viimistletud maitsepaletti ning mugavat uuenduslikku pakendit ning toode pälvis kiiduavaldusi nii piimatoodete kategoorias kui ka kuldmärkide hindamisel,» kirjeldas ta.

Potisepa sõnul on 23. korda toimunud Parima Toiduaine konkurss kujunenud Eesti toidufännide jaoks omamoodi aasta tippsündmuseks, mille käigus leiavad paljud endale uusi lemmikuid, rääkimata suurest tunnustusest toidutootjatele.

Eesti parim toiduaine 2017 võitjad:

Kuldmärgid

Eesti parim toiduaine 2017 - Old Saare juust – Saaremaa Piimatööstus AS

Eesti parim toit tervisele 2017 – Farmi Skyr – Farmi Piimatööstus AS

Eesti parim mittealkohoolne Jook 2017 - Põltsamaa Köögiviljamahl – Põltsamaa Felix AS

Eesti parim alkohoolne jook 2017 - Vana Tallinn Yoghurt Cream – Liviko AS

Hõbemärgid

Eesti parim kalatoode 2017 – Briis puhastatud praetud kilud Kimchi kastmes – DGM Shipping AS

Eesti parim köögiviljatoode 2017 – Muhedik maasika-mustika-mustsõstra-banaani smuuti – Balsnack International Holding AS

Eesti parim toit lastele 2017 – PÕNN Ökoloogiline maasikasmuuti - Salvest AS

Eesti parim kaste 2017 – Alma Vene DIP! küüslaugu, murulaugu ja sibulaga – Valio Eesti AS

Eesti parim kondiitritoode 2017 – Tuljak tume šokolaad täidisega – Kalev AS

Eesti parim lihatoode 2017 – Eelküpsetatud pardikoivad hapukapsaga – Rannarootsi Lihatööstus AS

Eesti parim magustoit 2017 – Creme brulée – Mattias Cafe OÜ

Eesti parim pagaritoode 2017 – Pagari röst täistera – Eesti Pagar AS

Eesti parim piimatoode 2017 - Old Saare juust – Saaremaa Piimatööstus AS

Eesti parim valmistoit 2017 – Joel Ostrat Suitsuliha vormikas – Mattias Cafe OÜ

Väikeettevõtete võidumärgid