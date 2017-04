Glasuuritud kana röstitud köögiviljadega

Mida suvisemaks ilmad lähevad, seda enam ihkab hing ka värskema tooraine, juurikate ja üleüldse kergema toidu järele. AS Nõo Lihatööstuse lihameistrid on alati seda meelt, et toit peab ühtaegu olema kerge, värske ja kaalusõbralik, aga samas ka maitsema oivaliselt. Kerge toit, mis organismi ei kurnaks, ei pea aga sugugi tähendama ainult kapsalehti ja keedetud kaalikat.

Täna soovitame teile hõrku retsepti, mille peaosatäitjaks on Nõo Lihavürsti Glasuuritud kana. Tegu on kana valgurikka kintsulihaga, millelt on nahk eemaldatud. Linnuliha soovitame kevadperioodil eriti eelistada neil, kes soovivad oma kaalu stabiilsena hoida või seda langetada. Vähesem rasva- ja suurem valgusisaldus kanalihas annab menüü koostamisel võimaluse liha kogust võrreldes rammusama sealihaga suurendada.

AS Nõo Lihatööstuse spetsialistid on linnuliha prepareerinud eelnevalt loodusliku roosuhkru, maitsetaimede, meresoola ning magusa sinepi kattega. See kõik teeb kodus kanalihast maitsva roa valmistamise hõlpsaks ja küllaltki kiireks. Soovitame kanatükid pakist ahju, grillile või pannile asetada ja neid seal kuni pruunistumiseni küpsetada.

Tänase retsepti eesmärk on soovitada teile nippe, kuidas tõepoolest kaalusõbralikult ja kevadiselt värskelt kõht korralikult täis saada. Seetõttu lisasime kanale röstitud köögiviljad. Sobivad küll erinevad köögiviljad vastavalt teie enda maitsele, aga meie kaunistasime seekord oma toidulaua brokoli, porgandite ja erinevate salatilehtedega.

Nõo Lihavürsti sellekevadised retseptid on valminud koostöös toidublogiga Retseptisahtel ning treening- ja toitumisnõustamisprogrammiga Fitlap.

Koostisained (ühele inimesele):

190g Porgandeid

190g Brokolit

96g Nõo Lihavürsti Glasuuritud kana

5g Oliiviõli

15g Erinevaid salatilehti

Palsamiäädikat – tilk maitseks

Valmistamisõpetus:

- Tõsta Glasuuritud kana 180 kraadi juures ahju 20 minutiks.

- Prae 5g oliivõlis porgandiviilud, kuni need on poolpehmed ja lisa 190g brokoli õisikuid ning maitsesta soola ja pipraga.

- Salati tegemiseks sega 15g erinevaid salatilehti, oliivõli, soola ja pipart.