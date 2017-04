15 omadust, mis edukatel miljonäridel on

Nad peavad lugu etiketist

«Ise end üles töötanud miljonärid jälgivad hoolega etiketti,» sõnas Corley. Nad saadavad tänukaarte, mäletavad sünnipäevi, söövad viisakalt ja riietuvad vastavalt ürituse iseloomule.

Nad aitavad teistel edukad olla

«Aidates teistel edukatel inimestel oma eesmärke täita võivad nemad tulevikus ka sind aidata oma unistuse täitumiseks,» märkis ta kuid lisas, et siiski kõiki ei pea aitama, keskenduda tuleks siiski eesmärgile pühendunud ja positiivse ellusuhtumisega inimestele.

Nad pühendavad 15 kuni 30 minutit päevast mõtlemisele

«Mõtlemine on edu võti,» kinnitas Corley. Rikastele meeldib võtta hommikul umbes 15 minutit, kus nad on üksi ja saavad lihtsalt mõelda. «Nad küsivalt endalt: mida ma saaksin teha, et rohkem raha teenida? Kas mu töö teeb mind õnnelikuks? Kas ma treenin piisavalt? Millisesse heategevusse saaksin ma panustada?»

Nad otsivad tagasisidet

«Hirm halva kriitika ees on üks põhjus, miks me ei soovi väga tagasisidet saada,» kirjutas Corley. «Tagasiside on aga ülimalt oluline, et saaks toimuda areng. Sel viisil saad teha kindlaks, milline meetod toimib ja milline mitte. Tagasiside aitab sul aru saada, kas sa oled õigel teel.»

Nad küsivad, kui midagi tahavad

Inimestel on hirm küsida teatud asju, mida sa tahad. «See on hirm äraütlemise ees, mistõttu me ei küsi tihti asju, mida me tegelikult tahame,» sõnas ta. «Neist hirmudest tuleb lihtsalt üle olla ja küsida seni, kuni keegi vastab jaatavalt.»

Nad võtavad kalkuleeritud riske

Corley leidis, et ise end üles töötanud miljonärid ei ole hulljulged. Selle asemel nad proovivad lihtsalt üle saada oma hirmust ebaõnnestuda ja kalkuleerivad enne otsuse tegemist kõik läbi, kui riski võtavad. Nad teavad, et riski võtmine võib neile palju maksma minna. 27 protsenti uuringus osalenutest ütles, et nad on kogenud ebaõnnestumist ja pidanud kõike uuesti alustama.

«Oluline on siinkohal tähele panna, et nad alustasid otsast peale,» sõnas Corley. «Nad ebaõnnestusid, tegid vigu ja kasutasid seda kogemust kui õppetundi, et mitte samu vigu korrata.»