Imelihtsad nipid, mis teevad sinust meisterkoka

Keegi pole kohe osanud ideaalselt süüa teha ja köögis toimetada, mistõttu ära anna iga eksimuse pärast alla. Elustiiliportaal Lifehack pakub välja mõne kavala nipi, kuidas köögis lihtsamini toime tulla.

Et makaroniroog ei kleepuks kokku, kasutavad paljud selle vältimiseks õli. Sellest võib tõepoolest kasu olla, ent õli teeb pasta libedamaks ning siis on raskem ka kastmel makaronide külge kleepuda. Ennekõike kasuta makaronide keetmiseks õiget kogust vett: sajale grammile makaronidele läheb vaja täpselt liiter vett ning värskele pastale 1,5 liitrit. See peaks lahendama ka kleepumise probleemi.

Kasuta mune keetes söögisoodat. Lisa enne munade keetmist külma vette ka teelusikatäis söögisoodat ning kata keetmise ajaks pott kaanega. Seda tehes saad hiljem keedumune eriti hõlpsasti koorida.

Ülessoojendamiseks aseta toit ringikujuliselt. Enne, kui paned toidu mikrolaineahju soojenema, aseta see võimalusel taldrikule ringikujuliselt, jättes keskele augu. Nii soojeneb toit kõige ühtlasemalt.

Ära pinguta kala küpsetamisega üle. Enamik kalasid vajab pannil ühelt poolt vaid 3-5 minutit küpsemist. Kui sul on käepärast toidutermomeeter, siis jälgi, kas kala on saavutanud umbes 60-65-kraadise sisetemperatuuri – see on kalale ideaalne ja piisav.

Säästa lehtsalatit majapidamispaberiga. Kui mähid lehtsalati majapidamispaberi sisse ja paned külmikusse, säilib see mitu päeva kauem. Paber nimelt imab endasse liigse niiskuse, mis panebki salatilehed närbuma.