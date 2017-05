Viis harjumust, mis ühendavad edukaid inimesi

Nad tegelevad hobiga, mis neid arendab. Edukad inimesed teavad, et elus on muudki peale töötamise, söömise ja magamise. Seega seovad nad end mitme hobiga, millega on võimalik tegeleda igapäevaselt, oma oskusi arendada ja osavamaks saada. Näiteks pillimäng arendab loovust ning leevendab stressi, samas on sellega võimalik ka lisaraha teenida, kui oma oskused enda kasuks tööle panna.

Nad loevad ja teevad märkmeid. Lisaks lugemisele on kasulik ja nutikas loetust märkmeid teha. See aitab leida olulisemad detailid, mida kõrva taha panna ning edasisest samuti paremini aru saada. Kui seda katsetad ning oled olulises osas ebakindel, siis proovi üles kirjutada iga peatüki kohta paar-kolm olulisemat punkti, mida on autor sinu arvates rõhutada püüdnud.

Nad jagavad õpitut teistega. On oluline endale teadvustada, et iga päev saab midagi uut õppida, kuid samaväärne on uusi teadmisi teistega jagada. Raamatutest ja internetist uut informatsiooni saades kinnistub see samuti paremini, kui seda teistega jagada.

Nad tulevad igapäevaselt välja uute ideedega. Esmalt võib tunduda, et ideed lõpevad kiirelt otsa ning nii kiire tootmine on võimatu. Kui aga end lõdvaks lasta, pühenduda loovusele ning ümbritsevat keskkonda tähelepanelikult jälgida, tulevad ideed justkui iseenesest. Ideede genereerimine sunnib edukat inimest pingutama ning annab ajule vajalikku praktikat.

Nad otsivad oma küsimustele vastuseid. Küsimusi esitades ei pruugi alati saada vastuseid, mis inimese uudishimu ka tegelikult rahuldaksid. Kui küsida lisaküsimusi, annab see allikale märku, et teda on kuuldud ja tõsiselt võetud. Samuti tasub lisada oma arvamus ja ettekujutus ning kommentaarid. See on hea viis mistahes vestluse arendamiseks ja mitmekesisemaks muutmisel.